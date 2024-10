Os tópicos ‘Heroes’ do Oregon lideram a 6ª semana de uniformes de futebol universitário

A semana 6 da temporada de futebol americano universitário traz outra seleção de uniformes significativos que vão além do jogo.

O Oregon Ducks, sexto colocado, receberá o Michigan State Spartans pela primeira vez desde 2018 em um confronto na noite de sexta-feira.

Na luta contra os Spartans, os Ducks vão estrear seu novo uniforme “Heroes”, que serve como uma homenagem ao técnico Dan Lanning e sua esposa, Sauphia. O uniforme, criado por Lanning, sua esposa e seus três filhos, conta a história da batalha de Sauphia contra o câncer ósseo que ela venceu em 2017.

Cada membro da família Lanning desempenhou um papel específico na concepção do visual.

O amarelo, cor oficial de conscientização do osteossarcoma, na camisa representa a batalha de Sauphia contra o osteossarcoma. O filho mais velho de Lanning, Caden, teve a ideia de colocar uma casquinha de sorvete no uniforme em homenagem aos lanches que a família Lanning comia após as consultas de tratamento de Sauphia. Titan, o filho mais novo de Lanning, pensou em adicionar um visual multicolorido às chuteiras para representar os vários grupos de pacientes com câncer.

A contribuição de Lanning para o uniforme é o desenho da molécula nas luvas e mangas que remete ao tratamento quimioterápico “Red Devil”.

As asas dos ombros e o revestimento de diamantes nas camisas representam a jornada e a esperança que está além da condição.

A composição do uniforme dos “Heróis” começou em 2022, quando Lanning foi anunciado como técnico do programa.

Aqui estão as melhores combinações de uniformes da Semana 6 do futebol universitário.

Aparência única

O Virginia Cavaliers de 1989 consolidou uma das melhores temporadas da história do programa. Com um recorde geral de 10-3, Virginia venceu o campeonato ACC sobre o Maryland Terrapins por 48-21. Em um confronto contra o adversário do ACC, o Boston College Eagles, os Cavaliers vestirão um uniforme antigo para homenagear o time de 1989.

“El Cucho” é um apelido para a cidade de El Paso, Texas, e um termo do dialeto mexicano-espanhol derivado da palavra “pachuco”, que representa unidade e, para a maioria, estilo. Os Mineiros da UTEP usarão suas linhas laranja por cima das calças brancas com um capacete especial “El Chuco” contra o Sam Houston Bearkats.

Os Falcons da Força Aérea estão prestando homenagem ao Comando de Operações Especiais da Força Aérea Especial com seus uniformes da Série Air Power Legacy quando enfrentam os aspirantes da Marinha.

Os tópicos apresentam detalhes que destacam a missão do AFSOC. O capacete contém o emblema AFSOC com o lema nas costas: “Qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer lugar.” O lema do Special Tactics Combat Control “Primeiro a chegar” está na frente do capacete.

A camisa contém uma placa com os nomes dos jogadores no lado direito do peito. A manga esquerda inclui um dos três emblemas que remetem às Táticas Especiais da Força Aérea com bandeira americana. Os enfeites e detalhes vermelhos no uniforme e nas calças simbolizam a boina escarlate que os Controladores de Combate de Táticas Especiais usam.

Combinações sólidas

O Ohio State Buckeyes, terceiro colocado no ranking, está em alta, permanecendo invicto na temporada. Eles enfrentarão o Iowa Hawkeyes por 3-1 na semana 6 em grande estilo, com uma combinação toda cinza e letras vermelhas.

O Iowa State Cyclones revelou vários uniformes durante a entressafra, um dos quais será lançado esta semana. No sábado, contra o Baylor Bears, o invicto Cyclones terá um visual limpo e todo branco com letras pretas e detalhes cinza.