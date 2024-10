Os votos do Heisman Watch no meio da temporada da ESPN chegaram

Nesta data do ano passado, Michael Penix Jr., de Washington, parecia o favorito do Troféu Heisman depois de derrotar o Oregon. Em 2022, Hendon Hooker manteve a liderança no meio da temporada após a derrota do Tennessee no Alabama. No ano anterior, Kenneth Walker III e Matt Corral estavam em alta.

Nenhum desses jogadores acabou levando o hardware para casa. A corrida de Heisman é uma maratona, não um sprint, e é difícil de prever no início da temporada.

Veja como os escritores da ESPN.com votaram em seus principais candidatos ao Heisman no meio da temporada. Nesta rodada de votação, 11 jogadores diferentes receberam votos.

Para chegar à classificação final, 14 eleitores foram convidados a votar nos cinco primeiros. Os votos para o primeiro lugar renderam cinco pontos, com quatro pontos atribuídos para os votos para o segundo lugar, três pontos para os votos para o terceiro lugar, dois pontos para os votos para o quarto lugar e um ponto para os votos para o quinto lugar.

Total de pontos: 66 (votos para o primeiro lugar: 11)

Marco Garcia/Imagens

No futebol universitário, poucos recordes individuais pareciam mais inquebráveis ​​do que o recorde de corridas de Barry Sanders em uma única temporada. A superestrela do estado de Oklahoma reescreveu o livro dos recordes e garantiu o Heisman em 1988 com impressionantes 2.850 jardas corridas e 44 touchdowns.

Seis jogos depois, Jeanty está a caminho de quebrá-lo. A estrela imparável de Boise State agora ganhou 1.248 jardas corridas e marcou 18 touchdowns no total, com uma média absurda de 9,9 jardas por corrida. Sanders teve 1.156 jardas corridas e 19 TDs em 7,5 jardas por corrida em seus primeiros seis jogos em 1988.

Jeanty é o craque mais explosivo do esporte, com oito touchdowns de 50 jardas ou mais. As defesas passam a semana toda planejando encher a área e atrasá-lo, mas Jeanty lidera todos os defensores da FBS em tackles quebrados. Ele fez tudo isso apesar de ficar de fora no segundo tempo de duas vitórias surpreendentes para o No. 15 Broncos, enquanto eles perseguem outro título de Mountain West e uma candidatura ao College Football Playoff.

Um running back de uma conferência sem poder não foi convidado para Nova York como finalista do Heisman desde LaDanian Tomlinson do TCU em 2000. Jeanty não deixa dúvidas de que estará lá em dezembro.

Momento Heisman: Ninguém descobriu uma boa maneira de encerrar Jeanty, e isso inclui o agora Não. 2 classificados como Oregon Ducks. Jeanty correu para 192 jardas e três touchdowns em Eugene em 7 de setembro e legitimamente colocou Oregon em alerta em um thriller de 37-34. Jeanty quebrou uma corrida de touchdown de 70 jardas no início do quarto período para empatar o jogo, então marcou seu terceiro placar da noite faltando 10 minutos para o fim para colocar o Broncos à frente por 34-27. Os Ducks se recuperaram tarde e venceram em um field goal vencedor com o tempo acabando, mas Jeanty ganhou muito mais adeptos naquela noite.

Estatística principal: Jeanty ganhou 841 jardas após o primeiro contato nesta temporada, de acordo com a TruMedia. São 355 jardas a mais do que qualquer outro running back da FBS. Kaleb Johnson, de Iowa, está em segundo lugar, com 586. Quão extremo é esse número em seis jogos? Em 2023, apenas oito running backs da FBS terminaram a temporada com 850 ou mais jardas após o contato. Jeanty foi um deles, ocupando o quarto lugar nacionalmente com 934.

Probabilidades ESPN BET Heisman: +175

Total de pontos: 52 (votos para o primeiro lugar: 3)

Don Juan Moore/Getty Images

Ninguém mais no futebol universitário pode fazer o que Hunter faz. A estrela bidirecional do Colorado e futura escolha de primeiro turno teve um início dominante na primeira temporada dos Buffaloes no Big 12, liderando a conferência em recepções com 49 para 587 jardas e seis touchdowns. Ele abriu a temporada com quatro performances consecutivas de 100 jardas como recebedor, mas seu jogo como cornerback tem sido igualmente impressionante. Hunter ainda não permitiu um passe para touchdown e registrou três quebras de passe e duas interceptações.

Hunter sofreu uma lesão no ombro na noite de sábado contra o Kansas State e teve que perder o segundo tempo da derrota dos Buffaloes por 31-28. Após o jogo, o técnico Deion Sanders não deu nenhuma atualização sobre a gravidade da lesão nem um cronograma para o retorno de Hunter. Esperemos que seja apenas um pequeno revés para o jogador mais dinâmico do jogo.

Momento Heisman: Hunter fez a pose de Heisman depois de mergulhar para uma interceptação contra UCF, uma das várias jogadas de destaque que ele fez na vitória por 48-21 em 28 de setembro. Hunter também conseguiu nove recepções para 89 jardas e um touchdown contra os Knights.

Estatística principal: Antes de sua lesão, Hunter esteve em campo em 92% das jogadas do Colorado no ataque e na defesa nesta temporada. Ele totalizou 322 snaps no ataque e 341 na defesa, de acordo com a TruMedia. Nenhum outro jogador da FBS jogou mais de 500 snaps nesta temporada.

Probabilidades ESPN BET Heisman: +1100

Total de pontos: 43

Imagens de Eakin Howard/Getty

Seis jogos depois, Ward está realmente superando as expectativas mais loucas dos fãs de Miami. A transferência do estado de Washington assumiu o controle de um time que fez 7-6 em 2023 e o transformou no favorito invicto para vencer o ACC.

O veterano de 1,80 metro e 90 quilos sempre possuiu talento de elite, mas elevou seu jogo a outro nível neste outono, com 2.219 jardas de passe (o segundo maior na FBS), 23 touchdowns no total e cinco interceptações enquanto operava o No. 1 ataque de pontuação no país.

Ward dominou a Flórida em sua estreia, obteve vitórias dramáticas de retorno sobre Virginia Tech e Cal e criou expectativas reais de CFP para os furacões à medida que subiam para o 6º lugar na pesquisa da AP. Depois de duas temporadas no nível FCS no Incarnate Word e duas no Washington State, Ward esteve perto de entrar no draft da NFL, mas mudou de idéia tardiamente. Ele queria voltar à escola para uma última temporada, ganhar muito e provar que é um talento de primeiro turno. Até agora tudo bem.

Momento Heisman: Se você ficou acordado até tarde o suficiente para assistir, você testemunhou a grandeza de Ward durante a resiliente vitória de retorno de Miami por 39-38 em Cal em 5 de outubro. Ward enfrentou um déficit de 25 pontos no meio do terceiro quarto, mas continuou jogando. Ele arremessou para 437 jardas e liderou habilmente quatro touchdowns consecutivos, acertando o tight end Elijah Arroyo para o placar da vitória faltando 26 segundos para o fim.

Estatística principal: Ward tem uma média de 12,2 jardas por tentativa em terceiras descidas nesta temporada, de acordo com a TruMedia, a melhor entre todos os zagueiros titulares da FBS. Os Hurricanes são os nº 1 nacionalmente em conversões de terceira descida (60,3%) graças ao seu veterano QB. Ward jogou 64 snaps em terceiras descidas e foi responsável por 559 jardas totais e sete touchdowns.

Probabilidades ESPN BET Heisman: +600

Total de pontos: 32

Alika Jenner/Imagens Getty

Os Ducks procuraram um quarterback veterano com experiência em grandes jogos para suceder Bo Nix, já que pretendiam dar seu próximo grande passo como programa no Ano 3 sob o comando de Dan Lanning. Eles estavam certos ao apostar em Gabriel, titular de 49 jogos em Oklahoma e UCF, que previsivelmente está provando ser uma ótima opção como líder e craque.

Gabriel mudou-se para Eugene sabendo que sua última temporada universitária seria definida pelo seu desempenho em situações de alta pressão em um time com ambições de campeonato nacional. Ele superou seu teste mais difícil com equilíbrio incrível na noite de sábado, marcando 373 jardas no total com três touchdowns e nenhuma virada na derrota dos Ducks por 32-31 sobre o segundo colocado do estado de Ohio, a segunda vitória do programa sobre um top- da AP. 2 adversário.

Em seis jogos, Gabriel foi responsável por 1.893 jardas no total, 17 touchdowns e três interceptações, completando 76% de seus passes, o recorde de sua carreira. Uma corrida de 12 a 0 no calendário da temporada regular do Oregon parece inteiramente possível agora, o que certamente manteria Gabriel na corrida de Heisman pelo resto do caminho.

Momento Heisman: O desempenho de Gabriel contra o Ohio State foi sem dúvida o melhor de sua carreira. Ele venceu uma das melhores defesas do país repetidas vezes com notável precisão em arremessos de campo, acertando 6 de 7 para 220 jardas com um touchdown e nenhuma virada em arremessos de mais de 15 jardas contra os Buckeyes.

Estatística principal: Gabriel precisa apenas de mais 2.563 jardas de passe e mais 18 touchdowns de passe para superar Case Keenum de Houston como o maior passador de todos os tempos da NCAA.

Probabilidades da ESPN BET Heisman: +375

Total de pontos: 4

Michael Reaves/Getty Images

Encontrar um novo quarterback titular no portal de transferências estava no topo da lista de tarefas do técnico Curt Cignetti ao assumir o cargo de Indiana. Ele encontrou um vencedor comprovado para construir em Rourke, um titular de 33 jogos em Ohio que arremessou para mais de 7.500 jardas e ganhou o prêmio de Jogador Ofensivo do Ano da MAC em 2022. E juntos, eles continuam vencendo.

O veterano do sexto ano tem sido excelente durante o impressionante início de 6-0 dos Hoosiers e sua ascensão ao 16º lugar na pesquisa da AP, passando para 1.752 jardas com 16 touchdowns no total e duas interceptações em um Big Ten-melhor de 11 jardas por tentativa. Rourke obteve um QBR de 91,9 – o melhor entre os titulares do Power 4 – enquanto opera com maestria um ataque reconstruído que marca 47,5 pontos por jogo. Sua experiência e eficiência injetaram muita confiança em uma equipe que estava entre 3 e 9 há um ano.

Momento Heisman: Indiana ainda não perdeu nenhum jogo nesta temporada, então Rourke não enfrentou muitos momentos de pressão. Com Nebraska a seguir e jogos contra Michigan e Ohio State na programação de novembro, essas oportunidades surgirão em breve. Quando Northwestern fez um jogo de 3 pontos contra os Hoosiers no início do quarto período, Rourke encerrou a tentativa frustrada dos Wildcats com tentativas consecutivas de touchdown, terminando com 380 jardas de passe e três TDs em uma vitória por 41-24.

Estatística principal: Indiana superou seus seis adversários por uma margem combinada de 196 pontos nesta temporada. Apenas Texas (221 pontos) e Ole Miss (216) foram melhores nesse padrão. Nas nove derrotas na temporada passada, os Hoosiers foram derrotados por uma margem combinada de 135 pontos.

Probabilidades ESPN BET Heisman: +6000

Também recebendo votos: Exército QB Bryson Daily (3 pontos), Alabama WR Ryan Williams (3), Marinha QB Blake Horvath (2), Alabama QB Jalen Milroe (2), Ohio State WR Jeremiah Smith (2), Pitt RB Desmond Reid (1)