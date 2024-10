Os Yankees conseguirão salvar a World Series contra os Dodgers?

LOS ANGELES – O New York Yankees chegou à World Series comportando-se como cachorro e passou os dois primeiros jogos jogando como cachorros. Para vencer o Los Angeles Dodgers é preciso constituição firme, execução limpa e capacidade de enfrentar o momento. Os Yankees desmoronaram, tropeçaram e erraram. Eles parecem um time da Liga Americana em um mundo da Liga Nacional. E a menos que Nova York descubra como despertar a melhor versão de si mesma, esta World Series dos sonhos terminará a tempo de as crianças irem pedir doces ou travessuras com uniformes dos Yankees e sacos de papel na cabeça.

Durante a maior parte do jogo 2 na noite de sábado, uma vitória dos Dodgers por 4 a 2 que deu ao Los Angeles uma vantagem de 2 a 0 na série melhor de sete, os Yankees pareciam oprimidos. Eles conseguiram uma rebatida nas primeiras oito entradas. O ato de desaparecimento do capitão na pós-temporada resultou em mais três eliminações. Sua aparente vantagem como arremessador inicial desapareceu com três home runs permitidos. E isso os deixou com a necessidade de fazer o que poucos fizeram. Das 54 equipes que iniciaram a World Series com desvantagem de dois jogos, apenas 10 se recuperaram para ganhar o ringue.

“Ninguém disse que seria fácil”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone. “É uma série longa e precisamos torná-la uma série longa agora. Não vamos vacilar. Só temos que continuar.”

Manter isso requer uma série de correções, todas possíveis. Fazer isso na hora, contra um time tão completo quanto os Dodgers, exige “urgência, vontade, coragem”, disse o jogador da primeira base dos Yankees, Anthony Rizzo. “Teremos que desejar que isso aconteça.”

Rizzo entende isso melhor do que qualquer pessoa no clube dos Yankees. Em 2016, seu Chicago Cubs estava atrás do Cleveland por três jogos a um antes de se recuperar para vencer seu primeiro campeonato em 108 anos. Um erro prematuro poderia ter condenado a temporada. Um arremesso defeituoso. Uma rebatida não competitiva. As equipes que cavam buracos eliminam suas margens de erro. Já é difícil vencer os Dodgers. Fazer isso com ferimentos autoinfligidos não funciona.

Tudo começa com Aaron Judge, o melhor rebatedor do mundo, que no momento mais inoportuno encontrou seu ponto mais baixo. Nos dois primeiros jogos da World Series, Judge balançou o bastão 24 vezes. Ele errou 14 dessas rebatidas, acertando seis socos em nove rebatidas. Seu OPS em outubro é de 0,605, mais de 500 pontos abaixo de sua melhor temporada regular de 1,159 na MLB. Ele está pressionando, desesperado para encontrar o golpe que levou os Yankees a uma temporada com mais altos do que baixos.

“Tenho que dar um passo à frente”, disse Judge, e é verdade. Apesar de toda a grandeza de Juan Soto – e este mês de Outubro reforçou o quão grande ele é – ele e Giancarlo Stanton não podem ser os únicos Yankees que são ameaças constantes. Duas vezes nesta pós-temporada, as equipes optaram por caminhar intencionalmente com Soto para enfrentar o Juiz, e a menos que o Juiz contraia sua zona de ataque e conserte seu swing, o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, será incentivado a continuar fazendo isso. Jogue o giro do Juiz – 10 dos 14 golpes e erros ocorreram em bolas curvas, controles deslizantes e varreduras – e continue a vencer.

Ao mesmo tempo, Judge não é o único rebatedor de Nova York que ficou aquém. Os Yankees estão perdendo porque são alérgicos ao contato. Os Yankees acertaram 147 arremessos e erraram 52 vezes. Os Dodgers acertaram 133 arremessos nos dois primeiros jogos e erraram apenas 24. É a estatística definidora dos dois primeiros jogos, especialmente considerando a pouca frequência com que os Yankees fizeram isso contra Kansas City e Cleveland durante as duas primeiras rodadas: 601 rebatidas , 154 erros.

Não se trata apenas do despertar do ataque dos Yankees. Eles também precisam de um arremesso melhor. E para o jogo 3, isso recai sobre o titular Clarke Schmidt. “Não estou tentando ir lá e ser um herói”, disse Schmidt, e embora ele esteja certo de que tentar jogar a bola do herói é um caminho para lugar nenhum, um salvador deve emergir de algum lugar.

Mesmo que Shohei Ohtani não jogue o Jogo 3 (seu status permanece incerto depois que ele sofreu uma subluxação do ombro esquerdo em um deslizamento durante uma tentativa de roubo no final do Jogo 2, os Dodgers podem empilhar sua escalação com canhotos para se aproveitar dos erros de um destro, cujo arsenal funciona quase inteiramente com luvas, o conjunto pesado de bolas curvas de Schmidt não apresenta uma mudança para manter os rebatedores honestos, e a capacidade dos Dodgers de lutar fora dos arremessos – eles erraram 39,1%. de suas tacadas na World Series em comparação com os 29,9% dos Yankees – deixa qualquer arremessador suscetível.

Como se isso não bastasse para remediar, os Yankees devem fazer tudo isso, evitando os erros que os condenaram no Jogo 1. Chega de erros de bola no campo externo. Chega de chutar a bola e permitir que os Dodgers tomem bases extras. Não há loucuras que revelam outs.

“Sinto que estamos jogando beisebol muito bem”, disse Jazz Chisholm Jr., terceira base dos Yankees. “Os caras ainda se sentem muito confiantes na base em campo, e ainda nos sentimos muito confiantes em nosso arremesso, então sinto que vamos voltar para casa e nos alimentar da energia da torcida”.

Esta é a realidade: os Yankees não têm jogado beisebol muito bem. Eles estão bem, e tudo bem não é suficiente para vencer os Dodgers. Os campeonatos exigem excelência de cima a baixo, da caixa do batedor ao monte do arremessador, do campo ao banco de reservas, onde a tomada de decisão de Boone pode significar a diferença entre um anel e um dedo nu.

Sua escolha de convocar o canhoto Nestor Cortes para lançar o 10o O inning do jogo 1 pairou sobre o jogo 2. Boone manteve sua decisão de ir com Cortes, cujo braço esquerdo obstinado o manteve fora por mais de cinco semanas antes de permitir o grand slam de Freddie Freeman, sobre o esquerdista Tim Hill, que tem foi um dos melhores apaziguadores dos Yankees. Se houve algum arrependimento, disse Boone, foi não ter ficado com Luke Weaver, mais próximo, que precisou de apenas 19 arremessos para garantir cinco eliminações, para proteger uma vantagem de 3-2.

Os Yankees finalmente ganharam vida na nona entrada do jogo 2, acertando três partidas de simples contra o apaziguador dos Dodgers, Blake Treinen, e carregando as bases com uma eliminação e um déficit de duas corridas. Então Anthony Volpe rebateu um rebatedor de Treinen a quase trinta centímetros da base. E o rebatedor Jose Trevino, em vantagem de pelotão contra o canhoto Alex Vesia, lançou uma bola para o centro do campo para o 27o fora.

“Adorei as rebatidas no final”, disse Boone. “A competição, a luta.”

Era muito pouco, muito tarde, e agora os Yankees estão numa posição precária. Durante seis meses, reinou como o melhor time da AL. Eles passaram pelas duas primeiras rodadas, derrotando times com folhas de pagamento um terço de seu tamanho. Os Dodgers não são os Royals e os Guardians. Eles são uma máquina e, em dois jogos, causaram aos Yankees tantas derrotas quanto Nova York teve no resto de outubro combinado.

Os Dodgers também não são infalíveis. San Diego levou Los Angeles à beira da eliminação. O New York Mets venceu dois jogos contra eles. O titular do Jogo 3 dos Dodgers, Walker Buehler, não arremessa desde 16 de outubro, eles estão preparados para lançar um Jogo 4 apenas para apaziguadores, e a torcida do Yankee Stadium certamente revigorará Nova York. O caminho para uma série par está aí. Esta é a primeira World Series dos Yankees desde 2009, e eles correm o risco de estragar tudo de forma espetacular. Eles podem vencer. Eles podem convencer Soto de que ele precisa passar o resto de sua carreira no Bronx. Eles podem solidificar o legado de Judge. Eles podem capturar seus 28o campeonato.

Tudo o que eles precisam é reforçar seu latido ao longo da temporada com alguma mordida na World Series.