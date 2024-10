Ovince Saint Preux e Brian Kelleher entre os últimos lutadores removidos do elenco do UFC

Vários veteranos foram removidos do elenco do UFC, incluindo o ex-desafiante ao título interino Ovince Saint Preux.

A lista completa de nomes removidos da lista também inclui Brian Kelleher Ricky Glenn Victor Altamirano Da Woon Jung Kaynan Kruschewsky Brianna Fortino Victoria Leonardo Karl Williams Danyelle Wolf e Jarno Errens

Os lutadores retirados do elenco foram dispensados ​​ou seus contratos chegaram ao fim e o UFC optou por não reassiná-los com um novo contrato promocional neste momento. As mudanças foram notadas pela primeira vez pelo UFC Roster Tracker no Twitter.

Para Saint Preux, sua passagem pelo UFC chega ao fim depois que ele passou os últimos 11 anos no UFC, depois de se destacar no Strikeforce. O ex-jogador de futebol da Universidade do Tennessee enfrentou uma longa lista de lutadores de destaque ao longo dos anos e obteve vitórias sobre muitos deles, incluindo um nocaute na cabeça sobre o atual campeão do Bellator, Corey Anderson, e duas vitórias contra o membro do Hall da Fama do UFC, Mauricio “Shogun” Rua. .

Em 2016, Saint Preux deu as boas-vindas a Jon Jones de volta ao octógono após mais de um ano de folga em uma luta pelo título interino dos meio-pesados, mas ele acabou perdendo por decisão unânime após cinco rounds.

Em sua luta mais recente, Saint Pruex sofreu uma derrota por finalização para Ryan Spann na última luta de seu contrato, o que precipitou sua saída do UFC.

Enquanto isso, Kelleher é outro nome notável na lista depois de passar os últimos sete anos no UFC enquanto competia nas categorias peso galo e peso pena. Sempre disposto a enfrentar qualquer desafio que lhe fosse apresentado, Kelleher enfrentou muitos lutadores de ponta durante sua passagem pelo UFC, mas seu tempo na organização chegou ao fim após quatro derrotas consecutivas, incluindo lutas contra Umar Nurmagomedov e o ex-campeão Cody Garbrandt.

Os lutadores retirados do plantel agora estão livres para assinar com qualquer organização.