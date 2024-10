Packers e Romeo Doubs se enfrentam, ‘seguindo em frente’ após suspensão

O técnico do Packers, Matt LaFleur, disse na segunda-feira que saiu de sua reunião com o recebedor suspenso Romeo Doubs otimista de que as questões que levaram à ação disciplinar do time foram resolvidas.

A equipe suspendeu Doubs por um jogo no sábado, depois que ele perdeu dois dias de treinos e reuniões na quinta e sexta-feira da semana passada. Os Packers venceram o anfitrião Rams por 24 a 19 sem Doubs, que será reintegrado esta semana.

“O que está feito, está feito”, disse LaFleur na segunda-feira. “Estamos avançando. Espero que, coletivamente, como equipe, continuemos avançando dessa forma.”

Uma reportagem da Sports Illustrated disse que Doubs estava chateado com suas oportunidades no jogo de passes nos primeiros quatro jogos da temporada, dois dos quais foram disputados sem o quarterback titular Jordan Love. Doubs, que está em sua terceira temporada no Packers, não fala com os repórteres desde que deixou o time na semana passada.

LaFleur disse que seria um processo de “um dia de cada vez” quando se tratasse de reconquistar a confiança de Doubs e da equipe.

“A única coisa que direi sobre isso é que foi um incidente bastante isolado”, disse LaFleur. “Isso não aconteceu com ele antes e não espero que aconteça daqui para frente.”

Antes de domingo, Doubs ocupava o segundo lugar do time com 20 recepções para 169 jardas, mas não marcou nenhum touchdown. Enquanto isso, o profissional do segundo ano, Jayden Reed, emergiu como um dos principais recebedores dos Packers, se não o recebedor número 1, apesar de jogar principalmente no slot. Com Christian Watson também ausente do jogo de domingo devido a uma lesão no tornozelo, Reed conseguiu quatro passes para 78 jardas contra o Rams.

Os Packers entraram no jogo de domingo com apenas quatro recebedores ativos: Reed, Dontayvion Wicks (duas recepções para 20 jardas), Malik Heath (duas para 14) e Bo Melton (uma para 12). Quando questionado após o jogo se os quatro se uniram após a suspensão de Doubs, Reed disse: “Sim, claro. Estamos aqui hoje, então isso mostrou muito.”

Reed acrescentou que conversou com Doubs e disse: “Ele está bem”.

Uma das histórias mais populares em torno dos Packers no início da temporada foi a falta de um verdadeiro receptor número 1, mas sim de uma grande coleção de apanhadores de passes capazes, incluindo o grupo tight end, que conseguiu um grande jogo no domingo de Tucker Kraft (quatro recepções para 88 jardas e dois touchdowns).

“Eu adoraria que todos saíssem e conseguissem todos os números que gostariam de atingir”, disse LaFleur. “Especialmente para mim, ao tentar montar esta equipe, é tudo uma questão de vencer e como você junta cada peça para ir lá e vencer jogos. Temos sorte de ter muitos jogadores em quem confiamos muito, especificamente no lado ofensivo da bola no que diz respeito a tentar envolver todos. É um bom problema, mas pode ser um problema se você deixar assim. trabalho de apenas colocar a equipe em primeiro lugar.”