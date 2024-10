Packers suspendem Romeo Doubs um jogo por falta de treinos

GREEN BAY, Wisconsin – Os Packers suspenderam o wide receiver Romeo Doubs por um jogo por conduta prejudicial ao time. Os Packers fizeram o anúncio pouco antes de partirem para o jogo de domingo contra o Los Angeles Rams.

A suspensão ocorreu depois que Doubs perdeu dois dias de treinos e reuniões. A equipe inicialmente explicou sua ausência por motivos pessoais, mas a Sports Illustrated informou que Doubs estava chateado com suas oportunidades no jogo de passes.

Nem Doubs nem seu agente retornaram mensagens, mas fontes disseram que sua ausência não foi relacionada a ferimentos ou a um assunto familiar.

“Infelizmente, tivemos que tomar a difícil decisão de suspender Romeo para o jogo desta semana”, disse o gerente geral do Packers, Brian Gutekunst, em comunicado no sábado. “Suas decisões e ações durante a semana impactaram negativamente a equipe e exigiram que tomássemos essa ação. Embora estejamos certamente desapontados, estamos confiantes de que seremos capazes de avançar de maneira positiva. Romeo é um membro valioso da nossa equipe e estamos ansiosos para recebê-lo de volta na próxima semana.”

Um dia antes da suspensão, Doubs foi listado como duvidoso no relatório de situação do jogo e o técnico Matt LaFleur descreveu a situação do wide receiver como “dia a dia”.

Doubs participou do treino de quarta-feira, o primeiro da semana em preparação para o Rams, mas não se apresentou nas instalações da equipe na quinta-feira. Ele também não esteve presente na sexta-feira, quando os repórteres puderam assistir ao treino. Não ficou claro se ele chegou às instalações da equipe no sábado, antes de a equipe voar para a Califórnia.

Os Packers devem ficar sem o wide receiver Christian Watson no domingo por causa da torção no tornozelo esquerdo que ele sofreu na derrota do último domingo para o Minnesota Vikings. Watson foi listado como duvidoso na sexta-feira.

Doubs ocupa o segundo lugar do time com 20 recepções para 169 jardas, mas ainda não marcou nenhum touchdown em quatro jogos nesta temporada. Os Packers jogaram dois desses jogos sem o quarterback titular Jordan Love (lesão no joelho) e seguiram com planos de jogo intensos em ambas as disputas. O quarterback reserva Malik Willis tentou apenas 33 passes nos dois jogos, mas os Packers (2-2) venceram ambos.

No retorno de Love no domingo, os Packers lançaram a bola 54 vezes e oito desses alvos foram para Doubs, que pegou quatro passes para 39 jardas. Apenas um wide receiver (Dontayvion Wicks com 13 alvos) foi lançado para mais de Doubs.

Uma das maiores histórias da entressafra passada foi se os Packers tinham um verdadeiro receptor número 1.

“Há muito talento em nossa sala”, disse Doubs durante a primeira semana de treinamento no final de julho. “Acho que é egoísta da minha parte ter objetivos, porque se eu falhar, não estou pensando no time, estou pensando em mim mesmo”.

Na temporada passada, Doubs foi o recebedor mais direcionado dos Packers (96) e terminou em segundo lugar, atrás de Jayden Reed, com 59 recepções para 674 jardas. Ele empatou com Reed na liderança do time com oito touchdowns em todos os 17 jogos. Como novato em 2022, Doubs conseguiu 42 passes para 425 jardas e três touchdowns em 13 dos 17 jogos.

Doubs se tornou o segundo jogador do Packers suspenso no ano passado. O cornerback Jaire Alexander cumpriu suspensão de um jogo sem remuneração em dezembro por conduta prejudicial ao time. Alexander voltou na semana seguinte e continua sendo um membro importante da defesa.

Custará a Doubs $ 54.722 – ou 1/18 de seu salário base. Os jogadores são pagos pelos 17 jogos da temporada regular mais a semana de folga.

Os Packers não adicionaram um recebedor ao elenco para o jogo de domingo, mas contrataram o cornerback Robert Rochell para o elenco ativo do time de treino e elevaram o zagueiro Andrew Beck do time de treino para o dia do jogo.