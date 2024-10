Packers vencem com reserva Malik Willis após lesão de Jordan Love

JACKSONVILLE, Flórida – Jordan Love se machucou novamente e Malik Willis fez o inimaginável novamente.

Graças em parte a Willis, que fez 2 a 0 como titular após a lesão no joelho de Love na semana 1, o Green Bay Packers conseguiu uma vitória no último segundo por 30 a 27 sobre o Jacksonville Jaguars no domingo.

Enquanto os Packers deixaram o EverBank Stadium com 6-2 e ficaram impressionados com o fato de seu quarterback reserva, que nem estava no time até o início da temporada regular, ter planejado uma caminhada para a vitória, seu quarterback titular saiu mancando com uma lesão na virilha que deixou seu status incerto para o confronto da NFC North no próximo domingo contra os Lions (6-1).

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Love, que sofreu uma lesão na virilha na abertura do jogo, terminou o primeiro tempo e depois de dar o primeiro snap do terceiro quarto, mancou para a linha lateral e não voltou.

Os Packers nunca o descartaram, mas ele passou o resto do jogo afastado. Love, que fez sua nona interceptação na segunda temporada após o primeiro sinal de lesão na virilha, não falou com os repórteres após o jogo.

O técnico do Packers, Matt LaFleur, disse que “não tem ideia” sobre a gravidade da lesão de Love, que perdeu as semanas 2 e 3 depois de torcer o ligamento colateral medial do joelho esquerdo na série final da derrota de abertura da temporada para o Philadelphia Eagles.

Love deverá passar por testes na segunda-feira em Green Bay.

“Obviamente, um alto nível de preocupação sempre que um cara [not] lá”, disse LaFleur. “E ele fez isso no início da primeira viagem e acho que vocês, acho que todos puderam vê-lo lutando para se mover. E chegou a um ponto em que não tínhamos vontade, e ele não sentia que poderia se proteger.

“Então, fui com Malik e você não pode dizer coisas boas o suficiente sobre Malik Willis, o trabalho que ele é capaz de fazer para entrar lá.”

A jogada de destaque para Willis foi um passe profundo para Jayden Reed que completou 51 jardas para estabelecer um field goal de 24 jardas da vitória de Brandon McManus, que em duas semanas com os Packers chutou dois últimos segundos. vencedores.

Enquanto Willis arremessou apenas cinco vezes com quatro finalizações para um total de 56 jardas (incluindo um passe para touchdown de 3 jardas para Tucker Kraft que colocou os Packers à frente por 27-17 com menos de um minuto do quarto período) e teve um arremesso de 20 jardas luta para marcar um touchdown de Josh Jacobs no terceiro quarto, seu domínio do ataque na jogada para Reed foi o que todos elogiaram após o jogo.

“Fizemos uma jogada mais cedo que contra-atacou um pouco e acabamos de ver a abertura”, disse Reed. “Então, nós corremos. Eu já sabia que estaria aberto antes mesmo de a jogada ser anunciada. Apenas uma ótima decisão do técnico e uma ótima execução da nossa parte.”

Os Packers usaram o mesmo alinhamento ofensivo nas duas primeiras jogadas do lance final. No primeiro, Reed permaneceu para bloquear na posição direita, e Willis passou para Jacobs (25 corridas para 127 jardas e dois touchdowns) para um ganho de 6 jardas.

Pouco antes do snap na segunda jogada, Willis fez um ajuste pré-snap – o que os Packers chamam de “lata” – e funcionou perfeitamente. Desta vez, Reed atrasou sua liberação, talvez para fazer a defesa pensar que ele estava para bloquear novamente, e então virou sua rota de cruzamento para o campo.

“Não foi apenas uma jogada do tipo ‘podemos’, mas também uma jogada que não tínhamos no plano de jogo”, disse LaFleur. “Conversamos sobre isso na terça-feira. Pensamos que poderia haver algo ali, decidimos não fazer isso e então atropelamos o goleiro mais cedo no jogador e [passing game coordinator Jason] Vrable sugeriu isso. Ele fica tipo, ‘Ei, parece que a peça está aí.’

“E então colocamos isso na linha lateral. Portanto, sem repetições na prática. Acho que é um grande crédito para nossos rapazes, poder ir lá e executá-lo. Jayden Reed, Tucker, o O-line , as costas, todo mundo está vendendo e, no final das contas, Malik fez o lançamento. Provavelmente, esse foi um lançamento que nunca esquecerei.

Não só foi uma jogada que os Packers nunca treinaram na semana passada, mas Willis também nunca deu uma única tacada com os titulares.

“O titular precisa de todas as repetições”, disse Willis. “Você consegue seus representantes no scout [team]você obtém seus representantes [individual drills]e você apenas faz o que pode para usar essas repetições mentais e faz o que pode para estar pronto se for necessário.

Todas as três partidas prolongadas de Willis foram contra times da AFC South. Ele venceu como titular contra o Titans, time que o trocou com o Green Bay em 26 de agosto por uma escolha na sétima rodada, uma estreia contra o Colts e agora uma aparição de alívio contra o Jaguars.

“Tem sido bastante impressionante”, disse LaFleur. “Impressionante é a palavra.”