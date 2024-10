Padres derrota Braves no NL Wild Card; Dodgers aguardam em NLDS

SAN DIEGO – A última parada da turnê de redenção do San Diego Padres os levou a uma camada de champanhe e cerveja na noite de quarta-feira, depois de despacharem o Atlanta Braves com uma vitória por 5-4 para completar uma varredura de dois jogos em seu NL Wild Série de cartões.

O chão da sede do clube dos Padres estava coberto por uma camada de álcool e, sob o som de salsa, Luis Arraez estava em meio a um círculo de companheiros de time e dançava. Quando ele finalizou, Fernando Tatis Jr. entrou e deu uma volta, e eles continuaram assim por um tempo.

Há um ano, os Padres eram considerados o time mais decepcionante do beisebol, um modelo funcional de disfunção do clube. Agora, depois de uma reforma cultural e pessoal, eles enfrentarão os Dodgers, cabeça-de-chave número 1 do beisebol nesta pós-temporada. Essa série melhor de cinco começará em Los Angeles e, entre as enormes multidões do Dodger Stadium e as festas que os Padres geram no Petco Park, poderá atrair um quarto de milhão de fãs pessoalmente e muitos milhões nas transmissões.

Logo depois que os jogadores de San Diego se esparramaram no monte aqui para tirar uma foto do time, o homem da terceira base, Manny Machado, disse: “Isso é o que todo mundo queria”.

Talvez nem todos. É difícil imaginar que alguém desejaria abertamente uma série contra os Padres, que jogaram melhor do que qualquer outro time desde o intervalo do All-Star: 45 vitórias e 19 derrotas, incluindo os dois jogos contra o Braves, 113 vitórias. ritmo desde meados de julho. Sua escalação é profunda, sua rotação é profunda e talentosa – embora haja preocupação com Joe Musgrove, que teve que sair do jogo na quarta-feira com problemas no cotovelo – e seu bullpen é tão bom quanto qualquer outro, após as adições de Tanner na temporada Scott, Jason Adam e outros.

Os Padres emboscaram Max Fried dos Braves, que estava fazendo o que poderia ser sua última aparição com o uniforme de Atlanta. Tatis Jr. acertou uma linha de 99,8 mph de volta ao monte, com a bola atingindo as costas de Fried e ricocheteando. Fried fez uma careta e, após a visita do técnico Brian Snitker e de um treinador esportivo, decidiu continuar. Ele então eliminou Machado para ajudá-lo a sair de um congestionamento carregado de bases.

Mas, após o ataque de Tatis, Fried diria aos repórteres mais tarde que suas nádegas machucadas se contraíram e, no segundo turno, o comando de Fried desapareceu. Com duas eliminações, Kyle Higashioka acertou um home run solo, o segundo em dois dias, e após três simples consecutivas, as bases estavam carregadas para Machado novamente.

Enquanto Machado observava o crescimento do rali, ele continuou dizendo aos companheiros de equipe no banco de reservas para lhe dar outra chance, para conseguir outra oportunidade – e quando Fried deixou um controle deslizante sobre a placa, Machado acertou o canto esquerdo do campo por duas corridas. Merrill seguiu com um triplo de duas corridas e foi 5-1 para San Diego.

“Ali é um bando de irmãos”, disse Merrill. “Na primeira entrada, carregamos as bases, não há eliminações e não marcamos. Mas não olhamos para trás, avançamos. Seis rebatidas consecutivas de duas eliminações! Não acho que isso aconteça com muita frequência. É isso que você chame um bando de irmãos, apenas trabalhando juntos tentando fazer as malas nas corridas.”

Disse Higashioka: “Esta equipe sempre mostrou a capacidade de ser resiliente e nunca desistir.

Para os Braves, que sofreram lesões o ano todo e ficaram sem Ronald Acuna Jr. durante a maior parte da temporada e sem Austin Riley nas últimas semanas, este foi um déficit enorme. Fried foi finalizado, e este jogo refletiu a temporada do Braves na forma como foi definida por lesão.

Os Braves fizeram mais algumas corridas, mas sem poder de fogo na escalação – depois de liderarem os campeonatos principais em corridas no ano passado, terminaram em 15º nesta temporada – ficariam aquém. D’Arnaud apareceu para encerrar o jogo e os Padres correram para o meio do campo.

Mais tarde, antes que os jogadores de San Diego inundassem a sede do clube com champanhe, Shildt e outros falaram em voz alta sobre como este era apenas o primeiro passo, que precisavam de mais 11 vitórias nesta pós-temporada.

Pouco antes, Machado havia falado durante e depois do jogo sobre como este é um time que luta e empurra, o que não foi algo que se disse sobre o Padres 2023, um clube carregado de estrelas que simplesmente caiu por terra. O técnico Bob Melvin deixou os Padres logo após a temporada regular, saltando para os Giants. Juan Soto foi negociado com o New York Yankees em troca de um clã de arremessadores e Higashioka. Shildt, que havia sido demitido pelo St. Louis Cardinals após a temporada de 2021 e não tinha certeza se teria outra chance, foi contratado – e logo depois disso, uma conversa começou entre o novo técnico, funcionários e jogadores sobre como fazer a experiência de trabalho melhor para todos eles.

Como descreveu o infielder Jake Cronenworth, os jogadores queriam voltar a se preocupar com cada jogo, cada resultado e, talvez o mais importante, voltar a se divertir. Shildt queria que os jogadores gostassem de ir trabalhar todos os dias, e alguns ajustes foram feitos na programação.

“Estou satisfeito com a forma como nossos jogadores estão lidando com esta pós-temporada”, disse Shildt após o jogo de quarta-feira. “Você está apenas jogando beisebol, cara. Eles não estão tornando isso maior do que é. Eles estão apenas saindo, jogando e jogando bola.”

Ao longo do caminho, Merrill emergiu como defensor central, aos 20 anos. “Uma superestrela”, disse Cronenworth. “Uma aberração.” O gerente geral AJ Preller, há muito conhecido por sua agressividade, contratou Dylan Cease do White Sox em uma troca de treinamento de primavera e fez o primeiro grande negócio da temporada regular, trocando pelo campeão de rebatidas Arraez, que reforçou a nova dedicação do time em fazer mais contato e atacando menos em seu parque espaçoso. O técnico Victor Rodriguez chamou isso de rebatida no Petco Park.

E no prazo final, Preller fez mais negócios para empilhar o bullpen dos Padres. Na manhã de quarta-feira, um executivo rival falou em votar em Preller como executivo do ano.

A poça de champanhe e cerveja já havia começado a crescer quando Preller entrou na sala. Shildt o viu, puxou seu chefe para um abraço de urso com a mão direita e esvaziou uma garrafa na cabeça de Preller com a mão esquerda, rindo.