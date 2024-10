Padres rolam enquanto Fernando Tatis Jr. marca retorno aos playoffs com HR

SAN DIEGO – Fernando Tatis Jr. acertou um home run de duas corridas em sua primeira tacada nos playoffs em quatro anos e Michael King rebateu 12 em seu primeiro início na pós-temporada, quando o San Diego Padres derrotou o novato AJ Smith-Shawver e o Atlanta Braves 4 -0 no jogo 1 da NL Wild Card Series na noite de terça-feira.

O chute de 415 pés de Tatis no primeiro inning acertou o segundo deck no campo esquerdo do Petco Park e deixou a multidão de 47.647 lotados e agitando toalhas em um frenesi. A estrela de 25 anos, que perdeu pouco mais de dois meses e meio nesta temporada devido a uma reação de estresse na coxa direita, viu a bola voar para longe, jogou o taco de lado, gesticulou em direção ao banco de reservas e deu seu passo gaguejante característico por volta do terceiro lugar. base.

“É uma energia linda”, disse Tatis. “Eu adoro esse tipo de situação. Definitivamente tira o melhor de mim. E estou ansioso por mais experiências como essa.”

Ele disse que estava caçando uma bola rápida.

“Eu estava tentando isso provavelmente antes de ele lançar o arremesso. Mas procurando minha bola rápida, ele a deixou por cima da base e teve definitivamente ótimos resultados. Eu sabia que ia sair. Não sabia que ia pousar no segundo convés só por causa da altura.”

O jogo 2 do playoff melhor de três será na noite de quarta-feira. Se os Padres vencerem a série, enfrentarão seus maiores rivais, o campeão da NL West, Los Angeles Dodgers, na National League Division Series. Os Padres eliminaram os Dodgers com 111 vitórias em um NLDS de 2022.

King foi brilhante ao se tornar o primeiro arremessador a ter 12 eliminações sem permissão de corridas ou caminhadas em seu primeiro início de pós-temporada na carreira. Ele permitiu cinco rebatidas e se juntou a Kevin Brown e Sterling Hitchcock como os únicos arremessadores do Padres com eliminações de dois dígitos em um jogo de playoff.

Com 2 horas e 9 minutos, foi o jogo de pós-temporada mais rápido desde que Greg Maddux e os Braves venceram os Dodgers em 2:08 durante a NL Division Series de 1996.

“Acho que sonhei com um jogo perfeito em vez de algumas rebatidas das quais desisti”, disse King, que veio na troca de grande sucesso que enviou Juan Soto ao New York Yankees em dezembro. “Mas quero dizer, conseguir 1 a 0 em uma série de três jogos é enorme. Esse era o objetivo e nós o alcançamos. [Musgrove] amanhã, e tenho muita confiança em nós.”

King fez sua estreia na pós-temporada com os Yankees na bolha dos playoffs da AL em 2020, no Petco Park assustadoramente vazio, onde os únicos “fãs” eram alguns milhares de recortes de papelão. Ele arremessou duas entradas em uma derrota no jogo 3 durante uma série da divisão que Tampa Bay venceu em cinco jogos.

Conseguir a vantagem rápida de 2 a 0 “fez com que eu pudesse realmente atacar minha bola rápida e ficar à frente na contagem e realmente pressionar”, disse King. “Sentir o barulho da multidão, saber o quão grandes são os jogos da pós-temporada, tudo isso influenciou minha mentalidade durante todo o jogo.”

O Braves garantiu uma vaga nos playoffs ao vencer o segundo jogo de uma partida dupla contra o New York Mets na segunda-feira, em Atlanta. Mas eles estão sem o favorito do NL Cy Young Award, Chris Sale, para esta série. O canhoto foi arranhado no final do jogo de segunda-feira, com espasmos nas costas.

Atlanta jogou 27 entradas em costas opostas em pouco mais de 24 horas.

Tatis foi homenageado em um quatro barcos a 150 km / h de Smith-Shawver, de 21 anos, um dos principais candidatos do Braves. Ele estava fazendo sua primeira partida nos playoffs e apenas a segunda nesta temporada.

Luis Arraez estava a bordo em um single inicial. Arraez, obtido em uma negociação com Miami no início de maio, tornou-se o primeiro jogador desde 1800 a ganhar títulos de rebatidas com três times.

Tatis viveu seu primeiro jogo na pós-temporada com torcedores nas arquibancadas. Seus primeiros playoffs foram em 2020, após a temporada encurtada pela pandemia. Ele perdeu a corrida de San Diego para a National League Championship Series de 2022 depois de receber uma suspensão PED de 80 jogos da MLB naquele mês de agosto.

Seu home run aconteceu no aniversário de seus dois home runs em um jogo da Wild Card Series de 2020 contra o St. Mike Shildt, em sua primeira temporada comandando os Padres, era então o capitão do St.

Kyle Higashioka marcou no oitavo e fez um sacrifício voar no segundo. Ele fez 3 de 30 contra o Atlanta, com três home run.

San Diego foi o único dos quatro times da casa a vencer a estreia nos playoffs na terça-feira.

Smith-Shawver permitiu três corridas e quatro rebatidas em 1⅓ entrada.

O técnico do Braves, Brian Snitker, disse que Smith-Shawver não sabia que ele estava começando até que o capitão ligou para ele na manhã de terça-feira.

“Não foi por causa de quem começamos que não vencemos este jogo”, disse Snitker. “Não conseguimos fazer nada ofensivamente.”

Disse Smith-Shawver: “Obviamente há nervosismo, mas também é onde você quer jogar e às vezes não funciona do seu jeito. Mas não acho que o nervosismo fosse o problema hoje.”