Pai de Gaudreau pega gelo com Blue Jackets – ‘Alegria em tê-lo’

Os Columbus Blue Jackets agora têm o que chamam de “Johnny skate” no final do treino. É um chute que alguém dá do outro lado do gelo em direção ao gol oposto. Faça isso, os jogadores patinam uma volta. Perca, os jogadores patinam três voltas.

É como em 1 e 3. 13. Número da camisa de Johnny Gaudreau.

E o atirador na segunda-feira errou de propósito. Ninguém se importou, já que era o pai de Johnny Gaudreau.

Guy Gaudreau – o pai dos falecidos irmãos Johnny e Matthew Gaudreau – foi um convidado no treino dos Blue Jackets em Columbus, um dia antes da estreia do time em casa contra o campeão da Stanley Cup, Florida Panthers. Ele patinou com alguns jogadores, bateu o taco no gelo para encorajar os jogadores enquanto eles patinavam e deu um soco em todos antes do final da sessão.

“Ele adora o jogo, adora hóquei”, disse o técnico do Blue Jackets, Dean Evason. “Foi uma alegria tê-lo lá fora.”

Guy Gaudreau é ex-técnico de hóquei na Hollydell Ice Arena e na Gloucester Catholic High School em Nova Jersey. Johnny Gaudreau – uma estrela que estaria entrando em sua terceira temporada com os Blue Jackets e 11ª temporada completa da NHL – e Matthew Gaudreau foram mortos em 29 de agosto, quando a polícia disse que foram atropelados por um suposto motorista bêbado enquanto andavam de bicicleta. em uma estrada rural em South Jersey, na véspera do casamento de sua irmã Katie.

“É ótimo ter Guy aqui”, disse o atacante do Blue Jackets, Sean Kuraly. “Apenas lembra exatamente as mesmas coisas que John faria.”

Segunda-feira não foi a primeira vez de Guy Gaudreau no gelo nesta temporada; ele foi convidado do Philadelphia Flyers no mês passado. Evason disse que a equipe teve a ideia de ter Guy Gaudreau no treino a partir do gesto do técnico dos Flyers, John Tortorella.

A noite de terça-feira será emocionante para os Blue Jackets – para toda a NHL, na verdade. As homenagens aos irmãos Gaudreau chegaram de todo o mundo do hóquei nas últimas semanas. Em Calgary, onde “Johnny Hockey” iniciou sua carreira na NHL, a máscara do goleiro Dustin Wolf é agora uma espécie de memorial aos irmãos Gaudreau, apresentando os números de suas camisas e Johnny Gaudreau em um uniforme dos Flames. Inclui ainda Gatorade e Skittles roxos, duas de suas guloseimas preferidas.

Guy Gaudreau foi questionado se ele queria falar com o time na segunda-feira e inicialmente recusou, mas acabou conversando um pouco com os jogadores. E caso houvesse alguma dúvida se ele gostou de estar no gelo com o clube de Johnny na segunda-feira, ele tinha uma pergunta para Evason após o treino.

A pergunta: você vai patinar pela manhã na terça-feira?

Quando informado de que os Blue Jackets estão, Guy Gaudreau disse que também estaria lá.

“Ele só quer estar por perto”, disse Evason. “É fantástico.”

A Associated Press contribuiu para esta história.