Paige Spiranac recebe comentário inesperado do marido de Annika Sorenstam que entusiasma os fãs

Tele marido de Annika Sorenstamque é considerada uma das maiores mulheres jogadores de golfe de todos os tempos, apoiado Paige Spiranac habilidades no golfe quando a modelo loira de 31 anos revelou que se sente insegura sobre seus talentos.

Spiranac tentou se classificar para o Ladies Professional Golfers Association Tour em 2016, mas não conseguiu ganhar um cartão para competir, pois desistiu de seu sonho de se tornar profissional, apesar de ter conquistado uma vitória no Cactus Tour.

Agora ela trabalha como treinadora especializada em finalizações de arremessos dentro do campo de golfe, além de ser uma das principais personalidades das mídias sociais no esporte, que conquistou inúmeros endossos graças à sua carreira de modelo.

Mas ela está prestes a pegar seu driver, ferro, cunha e taco mais uma vez quando recebeu um convite para o Creator Classic do PGA Tour, que ela admitiu que a deixou nervosa depois de oito anos fora, mas o marido de Sorenstam lhe deu um grande sinal de positivo.

“chance zero” Mike McGhee disse sobre suas chances de vencer Spiranac em uma partida de 18 buracos, via X.com, antigo Twitter. O homem que se casou Sorenstam em 2009 também disse que ela também pode jogar golfe enquanto ele continuava tentando levantá-la.

E sua decisão foi justificada, pois a modelo da Sports Illustrated terminou dois acima do par e venceu outras sete jogadoras, embora não tenha conquistado o troféu, mostrando que ainda é uma atleta muito competitiva.

“Minhas mãos tremiam haha” Spiranac disse sobre seu tempo no evento em East Lake, Atlanta, via X.com.

Spiranac ataca inimigos

Apesar de não ter se tornado profissional, Habilidades de Spiranac no campo ainda são respeitados pelos conhecedores do mundo do golfe, como McGhee ou mais impressionantemente, Bryson DeChambeau que venceu o US Open duas vezes e terminou em segundo lugar no PGA Championship.

O número quatro do mundo, que joga no LIV Golf, ficou impressionado com as habilidades do modelo durante um desafio Break 50 no YouTube, mas não foi o suficiente para silenciar o barulho dos críticos que nunca chegaram perto de torná-lo profissional. Mas Spiranac disse que o barulho só a deixa mais forte.

“Sinceramente, acho que mesmo às vezes, embora possa soar como crítica ou odioso, não acho que muitas pessoas realmente querem dizer isso dessa forma.” Spiranac disse através da mídia social. “Acho que, de alguma forma, eles estão tentando ser úteis.”