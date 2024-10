Paige VanZant penalizada por golpe ilegal, segunda partida Power Slap termina empatada

Paige VanZant não conseguiu o resultado que desejava em sua segunda aparição no Power Slap após a veterana do UFC e BKFC ser penalizada por um golpe ilegal no segundo round em sua partida contra o Chelsea Dodson.

A estrela dos esportes de combate de 30 anos, que fez sua estreia no tapa na luta em junho com uma vitória por decisão unânime, acabou empatando com Dodson – esposa do ex-candidato ao título do UFC John Dodson – depois que ela perdeu um ponto por “batida”, que é definida como “qualquer golpe que não seja um tapa permitido na área alvo permitida”.

Nesse caso, VanZant acertou um chute em que mais do braço acertou o rosto de Dodson do que a mão, o que resultou na aplicação de uma penalidade.

A dedução de um ponto colocou VanZant em uma posição difícil para desferir um knockdown ou nocaute e vencer a luta no terceiro round. Nenhuma dessas coisas aconteceu, embora VanZant tenha vencido a primeira e a terceira rodadas no placar.

Infelizmente, a dedução de pontos no segundo round custou a partida a VanZant, depois que ela e Dodson permaneceram em pé após cada golpe desferido durante a partida. A contagem final foi 28-28 em todos os três placares, com a luta declarada empatada.

VanZant não falou diretamente após a partida, embora tenha dito após sua estreia no Power Slap em junho que definitivamente planejava competir lá novamente no futuro.

“Iniciar isso foi tipo, ‘Só preciso fazer isso uma vez, uma lista de desejos, quero fazer Power Slap, provar que posso’”, disse VanZant ao MMA Fighting em julho, após sua estreia. “Mas depois foi tipo, ‘Caramba, isso foi muito divertido.’”

Resta saber se a partida de quinta-feira pode levar a outra aparição de VanZant no Power Slap.