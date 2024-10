Paige VanZant promete voltar às lutas de tapa após resultado decepcionante: ‘Power Slap, você vai me ver de novo’

Paige VanZant não ficou feliz com o resultado em sua última luta de tapas, mas ela assume a responsabilidade pela falta que levou ao empate contra o Chelsea Dodson na quinta-feira, em Abu Dhabi.

A ex-lutadora do UFC e veterana do BKFC acertou um golpe ilegal no segundo round de sua segunda luta no Power Slap, que lhe custou um ponto e, por fim, a decisão. Foi o segundo golpe de VanZant quando ela foi penalizada por “batida” depois de conectar mais o pulso e o braço do que a mão, o que na verdade abriu um pequeno corte no rosto de Dodson.

Com isso, VanZant perdeu um ponto e sem um nocaute ou knockdown para ajudar a igualar o placar no round final, ela só conseguiu empatar.

“Bem, pessoal, o Power Slap acabou”, disse VanZant em seu Instagram. “Voltei para casa com o sorteio. Eu acidentalmente bati. A culpa foi minha. Ainda aprendendo. Eu estava um pouco perto demais em uma das minhas fotos. Só preciso acertar a distância para o próximo. Power Slap, você vai me ver de novo.”

A partida, que terminou com placares de 28-28, foi a segunda aparição de VanZant na promoção de propriedade de Dana White depois que ela estreou lá em junho. Naquela noite, VanZant obteve uma vitória por decisão unânime depois de receber todos os três golpes de seu oponente e desferir um knockdown brutal ao longo do caminho.

VanZant afirmou mais tarde que Power Slap deveria ser um item da “lista de desejos” para sua carreira nos esportes de combate, mas ela gostou tanto que reservou uma segunda luta antes do fim de semana do UFC 308 em Abu Dhabi.

Apesar do resultado decepcionante, VanZant prometeu retornar com esperança de retornar à coluna das vitórias em sua próxima aparição.