Paige VanZant retornando ao Power Slap, competindo em outubro

O Power Slap está se internacionalizando pela primeira vez, e eles estão fazendo isso com algum poder de estrela, porque TMZ Esportes aprendeu Paige VanZant competirá no dia 24 de outubro em Abu Dhabi!

PS9 cai na mesma semana que o UFC 308, encabeçado por Max Holloway vs. Ilia Topuria em andamento está “Fight Island”.

É a segunda vez que PVZ compete no Power Slap. Ela fazia parte do PS8… derrotando Christine Wolmarans por decisão unânime, 30-25.

Não está claro quem Paige enfrentará no PS9.

Claro, Paige conhece bem bater e ser atingido. Ela lutou no UFC de 2014 a 2020… e lutou contra todos, desde Rosa Namajunas , Amanda Ribas , Bec Rawlings dar Michelle Waterson .

Depois de deixar o UFC, Paige fez de tudo um pouco, inclusive boxe com os nós dos dedos… e parece que agora ela encontrou um novo lar no Power Slap.

Competindo ao lado do PVZ no Power Slap 9 (que será transmitido gratuitamente em Estrondo) … atual campeão dos pesos pesados, Da Crazy Havaiano (15-1, 13 nocautes) vs. Vasilii “bolinho de massa” Kamotskii (1-0, 1 nocaute).