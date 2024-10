Pals deu início ao voo da Spirit Airlines e afirma que um atendente masculino os destacou

Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok / @teresa_aroundtheworld

Um voo da Spirit Airlines pareceu perder o “espírito” quando duas mulheres alegaram que foram chutadas por um comissário de bordo – pelo crime de usar tops curtos.

As amigas Teresa e Tara dizem que embarcaram no voo de Los Angeles para Nova Orleans de calças e suéteres, mas quando se despiram para se refrescar, foi quando o comissário de bordo supostamente as destacou.

As mulheres disseram ao DailyMail.com que perguntaram ao atendente qual regra do código de vestimenta elas quebraram, mas as coisas pioraram rapidamente. Antes que percebessem, eles foram expulsos do avião.

Eles assistiram partes do drama no TikTok – um vídeo os mostra sentados em seus assentos, parecendo totalmente chocados com a agitação em torno de suas roupas. Outro clipe os mostra voltando para o terminal. Mas não há nenhuma filmagem do atendente confrontando-os sobre a chamada violação do código de vestimenta.

No final das contas, eles disseram que foi uma experiência humilhante e desumanizante, sentindo-se criminosos ao serem escoltados para fora do avião. Para completar, eles tiveram que desembolsar US$ 1.000 para novos voos em uma companhia aérea diferente.

Eles disseram que ligaram para a Spirit depois, e a companhia aérea supostamente disse que não tem problemas com tops curtos em seu código de vestimenta.