Pânico no Bank of America enquanto os clientes enfrentam uma grande interrupção: contas apresentando saldo zero

Banco da América os clientes ficaram frenéticos na quarta-feira quando enfrentaram problemas significativos para acessar suas contas. O problema começou por volta das 12h45 horário do leste dos EUAde acordo com relatórios do Downdetector, um site que rastreia interrupções online. Clientes frustrados recorreram às redes sociais para expressar suas preocupações, com muitos incapazes de ver os saldos de suas contas. Para aqueles que conseguiram fazer login, ficaram chocados ao encontram seus saldos mostrando zero, criando uma sensação imediata de pânico.

Um usuário expressou descrença, afirmando: “Cinco contas apresentam saldo zero, acima de 20K”, enquanto outro compartilhou que sua esposa poderia acessar sua conta, mas não apresentava saldo.Mostra minha dívida muito bem“, acrescentou ele, destacando a confusão e a frustração que muitos usuários enfrentaram durante a interrupção.

À medida que a situação se desenrolava, tornou-se claro que isso foi mais do que apenas uma pequena falha. Às 13h20 horário do leste dos EUA, o Downdetector observou que cerca de 20.000 clientes relataram interrupções, indicando que o problema era generalizado. Os serviços afetados incluíram não apenas serviços bancários online e móveis mas também operações de caixas eletrônicos nas principais cidades, incluindo Nova York, Chicago, Houston e Los Angeles.

“Há algum tipo de falha no site do Bank of America que mostra US$ 0 em todas as contas”, um usuário frustrado postou no X. “Honestamente, acho que eles devem algum dinheiro a todos pela dor e sofrimento, porque isso foi extremamente estressante por um segundo..”

Tratamento silencioso: Bank of America enfrenta fúria dos clientes

Apesar das preocupações crescentes, O Bank of America permaneceu calado, não oferecendo nenhuma explicação imediata para a interrupção ou quando os serviços podem retornar. Este silêncio só alimentou as frustrações dos clientes, com uma mulher a twittar: “Seu pessoal poderia divulgar uma declaração o mais rápido possível sobre o que há de errado com o aplicativo móvel? Mostrando todas as minhas contas com – – – saldo, mas meu cartão de crédito no aplicativo móvel está com o saldo correto!“

À medida que os clientes continuam a lidar com a incerteza, o gigante bancário enfrenta uma impaciência crescente por parte daqueles que estão ansiosos por recuperar o acesso aos seus fundos e saber o que correu mal. Com tantas vozes expressando preocupação, fica claro que O Bank of America tem um sério controle de danos para administrar.