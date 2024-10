Paraquedista da Marinha bate em mulher e adolescente no evento Fleet Week, em vídeo

Um paraquedista da Marinha dos EUA teve um pouso nada gracioso, caindo dramaticamente sobre uma mãe e seu filho adolescente no evento da Semana da Frota de São Francisco.

O incidente chocante foi capturado pelas câmeras no domingo, mostrando os Navy Leap Frogs saltando de paraquedas no ar antes de cair no meio de uma multidão, momentos depois de outro saltador conseguir um pouso perfeito.