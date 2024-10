Parceiro de Janne Puhakka supostamente confessa ter matado jogador de hóquei

De acordo com lojas locais veterinário de 66 anos Rolf Nordmo disse à polícia que ele e Puhakka, 29, se separaram há algumas semanas e Janne havia se mudado de seu apartamento em Espoo.

Apesar da separação, Nordmo teria dito que ainda mantinha algum contato… e quando Puhakka veio visitá-lo naquele domingo para “acertar questões práticas”, ele atirou nele com uma espingarda de caça.

De acordo com o relatório, um amigo de Puhakka chegou ao local depois de não conseguir contatá-lo… e posteriormente chamou a polícia.

Ele jogou como ala esquerdo do Blues, Espoo United e Rapaces de Gap em sua carreira no hóquei. Também jogou pela seleção nacional, onde conquistou a medalha de bronze no Mundial Sub-18.