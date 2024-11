Parceria entre poder público e empresas atrai mais turistas para Penedo

A profissionalização do turismo em Penedo impulsiona a geração de emprego e renda no único município alagoano inserido na rede mundial de Cidades Criativas da Unesco.

Executando políticas públicas bem definidas, centradas na divulgação do Destino Turístico Inteligente (DTI) e na realização de obras de infraestrutura, a iniciativa privada também investe.

Com tudo pronto para receber bem visitantes e moradores, Penedo vive uma nova fase, atraindo interesses de empresas do setor que cresceu 35% em Alagoas somente entre os anos de 2021 e 2023, segundo o IBGE.

E para o setor continuar evoluindo, Penedo passa a constar no portfólio de operadoras de turismo, a exemplo da CVC Viagens e da WS Receptivos. Em articulação com a Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), essas duas empresas estão trazendo turistas, supresa aprovada pelo grupo que estreou a inovação estratégica.

Um dia após a visita técnica com o representante oficial da CVC para Alagoas, Walter Santos, cerca de vinte pessoas vindas de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul conheceram o novo Destino Penedo nesta quarta-feira, 30.

Entre os turistas guiados por Daniel Almeida estavam Amauri e Francilene, encantados com o Rio São Francisco. Ele revela que o city tour no Centro Histórico fez ‘viajar no tempo’ e refletir como gerações passadas viveram, destacando um diferencial que é a razão da cidade existir.

“Apesar de Penedo ter semelhanças com algumas cidades de Minas, tem uma diferença interessante em relação a Ouro Preto, por exemplo, que é o rio. E nós estamos aqui, às margens do Velho Chico”, afirma o aposentado que reside em Belo Horizonte.

Apreciar a riqueza do patrimônio de Penedo se torna mais atraente, como oferta de destino turístico, com a opção de passeio em embarcação pelo rio e parada para alimentação em restaurante a pouco metros de um refrescante e tranquilo mergulho no rio.

Tudo isso foi decisivo para a escolha do grupo que saiu de Maceió para Penedo, aprovando a ideia de ir além do conhecido sol e mar em Alagoas. “Nós compramos quatro passeios e ganhamos este, para Penedo. Ainda temos praias para conhecer, mas eu volto a frisar o que eu te falei. O que me chamou mais atenção foi poder conhecer o Rio de São Francisco”, ressalta Amauri.

Ana Carolina Caldeira também veio da região sudeste para conhecer Alagoas. “Sou fisioterapeuta e curti muito Penedo. Eu gosto de visitar cidades históricas, conheço as nossas, lá de Minas, mas aqui tem o rio São Francisco né? Estou adorando”, disse a turista.

No mesmo grupo, outro casal já dizia que vai voltar a Penedo, desta vez para passar alguns dias na hospedaria que funciona no convento franciscano, um dos locais visitados durante o city tour.

O operador de máquinas Ananias também destacou o Museu do Paço Imperial e o Memorial Raimundo Marinho, ponto turístico reaberto ao público graças à parceria entre a Prefeitura de Penedo e a Fundação Raimundo Marinho.

“O nosso trabalho tem sido tão importante, no sentido de administrar Penedo olhando para o futuro, mas cuidando do nosso povo como não se fez nesses últimos 20 anos que também conseguimos resgatar a autoestima dos penedenses e o protagonismo da nossa cidade”, destaca o Prefeito Ronaldo Lopes.

Experiente em seu ramo de trabalho, o guia de turismo Galdino Filho elogiou a parceria que direciona turistas para a joia do Rio São Francisco. “Eu estou aqui representando a CVC, através da nossa parceira WS, que tomou essa feliz iniciativa de divulgar Penedo, cidade que tem relevância histórica nacional”, disse sobre o trabalho feito em conjunto.

Galdino conhece Penedo há mais de 30 anos e sabe o nome original de logradouros, como a Rua da Penha (Rua João Pessoa), onde esteve – a serviço – durante a inauguração da primeira sede da Fundação Casa do Penedo, em 1992.

“Além da oportunidade de conhecer sobre arquitetura, história e navegar no Rio São Francisco, a gente aprende sobre o nosso patrimônio artístico e cultural nesta cidade que é 10”, disse Galdino Filho, parabenizando os investimentos públicos e privados na estrutura turística penedense.

“O Prefeito Ronaldo Lopes entende a importância do turismo para Penedo e isso é fundamental para continuarmos atraindo mais pessoas para a cidade, despertando também o interesse da iniciativa privada em investir aqui, o que gera emprego em diversos setores como hotelaria, bares, restaurantes, guias, transporte e receptivo, além de aquecer a economia local de forma mais ampla”, afirma Jair Galvão, gestor da SETUREC.

