Paris Hilton se encontra com fãs após se apresentar para uma multidão repleta de estrelas

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Paris Hilton está sobrevivendo depois de apresentar um set de 17 músicas no Hollywood Palladium… dizendo isso durante um encontro íntimo com os fãs após seu show épico.

Confira… a herdeira que virou DJ reservou um tempo na noite de quinta-feira para conversar com um grupo de fãs VIP, todos entusiasmados com sua performance enquanto posavam para fotos com a lenda do reality show.

Paris ficou igualmente tonta durante a conversa, confessando que a noite foi a “mais icônica” de sua vida… o que certamente diz algo, dado seu calendário social até o momento.

Ela disse ao TMZ… “Foi tão épico e mágico e estou muito animada com esta nova era.”

Podemos ver por que Paris estava nas nuvens depois de seu show… não apenas seus fãs adoradores estavam na multidão para torcer por ela, mas também seus amigos famosos. Na verdade, o ex-inimigo Kim Kardashian estava na plateia tocando o setlist com curadoria de Paris.



Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Estrela pop Meghan Treinador até fez uma aparição especial durante o show de Paris, juntando-se à socialite no palco em conjuntos rosa brilhantes para uma apresentação do hit de PH, “Chasin'”.

Esta não é a primeira vez que Meghan e Paris colaboram, no entanto… a estrela de “Simple Life” juntou-se a MT no palco durante seu show no Madison Square Garden no mês passado. Como fizeram ontem à noite, as amigas cantaram “Chasin’”, o que deixou Paris com a sensação de que “nasceu” para se apresentar.

🥹🥲 Não acredito que acabei de me apresentar no Madison Square Garden!😍😭 Esse foi um

dos momentos mais icônicos da minha vida! 💫 Me senti tão confiante no palco cantando com minha irmã @MeghanTrainor! 🎤👯‍♀️🎤 Eu nasci para fazer isso! 🥹 Amando muito viver na minha era pop star! 🥲#MSG… pic.twitter.com/EYFnpgLQqv -Paris Hilton (@ParisHilton) 26 de setembro de 2024

@ParisHilton

Ela escreveu na época … “🥹🥲 Não acredito que acabei de me apresentar no Madison Square Garden! 😍😭 Esse foi um dos momentos mais icônicos da minha vida! 💫 Me senti tão confiante no palco cantando com minha irmã @MeghanTrainor 🎤👯‍♀️🎤 Eu nasci para fazer isso! 🥹 Amando tanto viver na minha era de estrela pop!