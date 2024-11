Paris Hilton se veste como Britney Spears em ‘…Baby One More Time’ para o Halloween

A estrela de reality show compartilhou várias fotos de sua roupa inspirada em ‘…Baby One More Time’ … suéter cinza e minissaia combinando, e uma camisa de botão branca amarrada na parte inferior para mostrar sua barriga bronzeada e tonificada .

Confira as fotos… Paris está exibindo alguns decotes – posando com vários looks sensuais enquanto se recosta em armários rosa brilhante. O vídeo musical de Brit é um pouco mais cinza do que a interpretação de Paris, mas você sabe que Hilton teve que incluir sua cor característica em sua sessão fotográfica.