Passageiro da American Airlines subjugado em intensa altercação em vídeo

Não foi uma experiência típica de primeira classe em um voo da American Airlines quando um homem supostamente brigou com a mulher ao lado dele – e as coisas pioraram tão rápido que outros passageiros tiveram que intervir para acalmar tudo.

Toda a provação foi capturada pela câmera por outro passageiro… você pode ouvir um cara dizendo severamente ao suposto agressor para recuar no voo de Miami, Flórida, para Charlotte, Carolina do Norte, na quarta-feira – alertando-o repetidamente para manter as mãos longe do mulher, ou ele acabaria algemado.