Pato O’Ward após GP do México: “Não é um fracasso se eu não chegar à F1”

“É um sonho que se torna realidade”, com essas palavras Patricio O’Ward resumiu a felicidade de entrar em um monolugar em casa durante o treino 1 do Grande Prêmio do México.

Além de não ouvir o barulho que surgiu ao passar pelo novo Estádio GNP (antigo Foro Sol), porque ele estava ocupado montando a McLaren, ele disse que estava feliz com a recepção e apoio que teve.

O plano da McLaren com Pato O’Ward

Depois de dar as primeiras voltas no Autódromo Hermanos Rodriguez, o mexicano sentiu que o carro do Team Papaya poderia dar maisporém, os planos eram diferentes.

“Eu gostaria de ter tido mais oportunidades de me preparar para os macios. Mas com o que fizemos, estou muito feliz com o que consegui para mim. E com todas as informações que consegui reunir para a equipe, porque obviamente eles estamos na luta por um título muito importante”, disse ele à mídia, incluindo o Marca.

Diante disso, Pato O’Ward não conseguiu explorar o potencial da McLaren: “Precisamos de informação e é extremamente importante para o que vai ser o fim de semana. Então eles foram muito claros, tive que priorizar o desempenho para reunir todas as informações e ser consistente”, insistiu.

“Mas vou embora muito feliz porque acho que reunimos tudo o que precisávamos em uma sessão bastante caótica. Acho que eles estão muito felizes com o trabalho que fiz e mal posso esperar para dirigir este carro novamente, e espero que isso aconteça antes do final do ano”.

IndyCar x Fórmula 1

Por outro lado, Pato O’Ward mencionou que correr pela Arrow na série dos EUA não é uma tarefa fácil, ainda mais do que uma F1.

“Eu sempre disse que Indy é a coisa mais difícil. Se você notar, os pilotos de Fórmula 2, os pilotos de Fórmula 1 que fazem treinos na IndyCar, eles são os últimos. Você não chega perto dos líderes da categoria. É uma categoria que tem muito potencial, mas infelizmente, socialmente, não chega nem perto do tamanho da F1”.

O sonho de chegar à F1

Por outro lado, Pato O’Ward não desiste de conseguir uma vaga na categoria máxima do automobilismo.

“Eu adoraria chegar à Fórmula 1 porque no final das contas é o maior palco. Foi assim que nasceu meu sonho de ser piloto de corrida para chegar à Fórmula 1, mas por enquanto tenho grandes objetivos na IndyCar. “

Quero ser campeão da Indy 500, é a corrida que mais quero vencer. Então, assim que puder, adoraria enfrentar o desafio da F1. Sei que posso chegar até aqui e, tendo as ferramentas certas, ser um piloto iniciante.

Não chegar à F1 não é fracasso

Finalmente, Pato O’Ward apontou o que vem pela frente em sua carreira profissional.

“Em termos de futuro, estando na IndyCar, sinto que já cheguei a um lugar onde já sou um líder no automobilismo mexicano”.

“Não preciso vir para a Fórmula 1 para ser líder no país e sei que muitos veem a F1 como o topo, mas se eu não chegar lá não verei isso como um fracasso, porque no final do dia, Já enfrentei muitas pessoas que estão no grid da F1 agora e você sabe o que aconteceu”.

Por fim, o nativo de Monterrey mencionou que “muito tem a ver com o portfólio que você traz”.

“Eu sei que tenho talento suficiente, mas não posso viver do que acontece, Eu não venho com US$ 30 milhões”, ele concluiu.