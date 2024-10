Patrick Ewing volta aos Knicks como embaixador do basquete

Patrick Ewing, o maior artilheiro de todos os tempos do New York Knicks, voltou à franquia como embaixador para auxiliar no basquete e nas operações comerciais, anunciou o time na sexta-feira.

Ewing, 62 anos, trabalhará diretamente com o técnico do Knicks, Tom Thibodeau, e com a diretoria do time.

“Como eu disse no dia em que minha camisa número 33 subiu às vigas no MSG, sempre serei um Knick e sempre serei um nova-iorquino. Mal posso esperar para começar nesta nova posição e estar oficialmente de volta com a organização que tanto amo”, disse Ewing em comunicado. “O Garden sempre foi minha casa e estou ansioso para trabalhar com Leon Rose, o técnico Thibodeau, a equipe e todos os demais que tornam este lugar tão especial.”

O grande homem do Hall da Fama, selecionado pelos Knicks com a escolha geral nº 1 no draft da NBA de 1985, ancorou continuamente o elenco de Nova York por uma década e meia. O último período de estabilidade da franquia até agora – e suas duas últimas viagens às finais da NBA (1994, 1999) – ocorreu durante o mandato dominante de Ewing.

Depois de se aposentar como jogador em 2002, Ewing embarcou em uma carreira de 14 anos como assistente técnico da NBA, atuando nas equipes do Washington Wizards, Orlando Magic, Charlotte Hornets e Houston Rockets. Em Houston, Ewing fazia parte da equipe do ex-técnico dos Knicks, Jeff Van Gundy. Thibodeau também foi membro dessa equipe e foi assistente de Van Gundy nas equipes posteriores dos Knicks de Ewing.

Em 2017, Ewing foi nomeado treinador em Georgetown, sua alma mater, e levou os Hoyas a um título surpresa do torneio Big East no Madison Square Garden em 2021. Mas Georgetown demitiu Ewing em 2023, depois que o programa caiu drasticamente em suas duas últimas temporadas.

Ewing retorna a uma franquia dos Knicks em um momento em que a base de fãs – entusiasmada com a perspectiva de ter um clube rival pelo qual torcer – está altamente engajada. Durante a campanha da equipe para as semifinais da Conferência Leste na temporada passada, Ewing e vários ex-Knicks notáveis, incluindo John Starks, sentaram-se na quadra e regularmente eram aplaudidos de pé por multidões lotadas do Madison Square Garden sempre que eram exibidos no videoboard.