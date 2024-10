Patrick Mahomes acusado de trapacear e explorar as regras flexíveis da NFL

CQuando se trata de quarterbacks da NFL, Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, se destaca, não apenas por seu braço incrível, mas também por sua agilidade em campo. O jogo do último domingo contra o San Francisco 49ers não foi exceção, com Mahomes realizando uma impressionante corrida de 33 jardas que deixou os fãs entusiasmados. No entanto, foi como ele se aproximou da margem durante aquela corrida que gerou alguma controvérsia.

Durante uma entrevista com o locutor esportivo Kay Adamso lado defensivo do Hall da Fama, Dwight Freeney, não se conteve, sugerindo que Mahomes era “aproveitando regras suaves“projetado para proteger os zagueiros. Enquanto isso, o ex-central do Philadelphia Eagles Jason Kelce opinou sobre o podcast New Heights, observando que Mahomes “usou seu ‘zagueiro’ a seu favor.”

Patrick Mahomes brinca sobre ‘ganhar peso’ após a vitória do Chief sobre o 49ers

Isso levantou dúvidas em toda a liga, especialmente devido à ênfase contínua da NFL na segurança dos jogadores e nas regras que permitem aos zagueiros evitar grandes rebatidas.

Interessantemente, Travis Kelcecompanheiro de equipe de Mahomes e irmão de Jason, rapidamente saltou em sua defesa, afirmando: “Ele não está tentando enganar um cara que sai dos limites.” Está claro que os Chiefs apoiam Mahomes, mas o que o próprio Mahomes pensa sobre as críticas?

Seus movimentos estão ultrapassando os limites do fair play?

Falando aos repórteres, ele deixou claro que não estava tentando explorar nenhuma brecha nas regras que protegem os quarterbacks. “Eu não acreditei naquela jogada ali, eu estava realmente mostrando que ia sair de campo“, explicou Mahomes.”Não quero nunca colocar um defensor em uma situação ruim. Eu sei que estamos todos competindo.” Ele enfatizou que joga o jogo honestamente: “Quando eu sair dos limites, vou sair dos limites. Não vou tentar enganar um cara usando uma brecha nas regras.”

Refletindo sobre a corrida em si, Mahomes acrescentou: “Na época, eu ia reduzir e descer primeiro, e depois que reduzi, percebi que tinha uma pista para correr, então desci pela linha lateral.” Isso mostra que sua intenção não era enganar ninguém, mas sim fazer uma jogada inteligente em um momento de alta pressão.

Embora Mahomes insista que não estava tentando burlar o sistema, a realidade é que seu estilo único pode levar a um maior escrutínio por parte dos defensores. Com a liga já a lutar para gerir a segurança dos jogadores, a tensão entre manter o jogo competitivo e aderir a estes regulamentos de proteção permanece um equilíbrio delicado.