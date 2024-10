Patrick Mahomes ansioso pelo jogo em casa dos playoffs do Royals

KANSAS CITY, Missouri – Patrick Mahomes comprou parte do grupo de proprietários do Kansas City Royals em 2020 e tem esperado pacientemente pelo retorno do beisebol pós-temporada.

Sua espera logo terminará.

Os Royals têm garantido pelo menos um jogo em casa na próxima Série da Divisão da Liga Americana contra o New York Yankees. Eles venceram sua série de wild card de dois jogos contra o Baltimore Orioles, com ambos os jogos sendo disputados em Baltimore.

“É incrível”, disse o quarterback do Kansas City Chiefs na quinta-feira. “É ótimo para a cidade. Eu ouvi todas as histórias sobre como o ambiente era incrível na última vez que eles estiveram nos playoffs e eles vão enfrentar um grande time de beisebol, o Yankees, um time de beisebol histórico. Estou muito animado por esses caras quando eles estão com fome. Eles estão jogando um ótimo beisebol agora e estar em [Kauffman Stadium]com ingressos esgotados, espero… Posso ver que o beisebol de outubro será especial.

Mahomes disse que está procurando o Royals para compensar a decepção que sentiu quando adolescente quando sua cidade natal, o Texas Rangers, perdeu na World Series consecutiva.

“Fui a um jogo de beisebol da pós-temporada quando estava no colégio”, disse ele. [the Rangers] perder, acho que o jogo 5, acho que contra o [San Francisco] Gigantes um ano… Tive algumas mágoas lá com os Rangers, mas os Royals vão mudar isso para mim.