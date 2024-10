TOs jogadores e comissão técnica do Chiefs passaram a sexta-feira relaxando em preparação para o jogo de domingo contra o 49ers no Levis Stadium, em San Francisco, em um jogo que lembrará o jogo final do Kansas City equipe venceu em Estádio Allegiant em Paradise, Nevada.

A surpresa do dia de folga foi a presença massiva de alguns integrantes do Chefes em um Jogo de futebol do ensino médio em Vale Azul.

Patrick Mahomes e Andy Reid ‘esquecem’ Taylor Swift e os 49ers ao assistir a um jogo de futebol americano da High School em Blue Valley: Onde estava Travis Kelce?

As imagens divulgadas por estação de televisão local KSHB mostrou Patrick Mahomes, junto com sua esposa e filha e Andy Reid em uma atitude muito descontraída, como se fugissem de tudo o que estava acontecendo ao seu redor… embora aquele que não estava no Complexo Esportivo Vale Azul era Travis Kelce.

A ausência do multifacetado Travis Kelce é que naquela época ele estava em Miami com seu irmão Jasão para assistir a mais uma das paradas da namorada Turnê Eras de Taylor Swift.

O que ele não conseguiu mostrar é o que o multi-talentoso Travis Kelce estava fazendo na época (a última coisa pública vista foi um vídeo com o novo visual do Série FX).

Ele não estava presente com sua equipe em Vale Azulnem viajou para Miami para ver sua namorada, Taylor Swift, que estava dando um show na mesma hora.

A ausência de Travis pôde ser verificada porque a presença de Jason Kelce e sua mãe era a representação oficial do time do jogador do Chiefs.