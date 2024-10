Patrick Mahomes será incluído no Hall da Fama, mas não aquele que você pensa

Tnão há como negar que Patrick Mahomes é um quarterback de primeira linha da NFL. Ele tem muita credibilidade nas ruas, levando o Kansas City Chiefs a três vitórias no Super Bowl e fazendo seu nome em sua Texas High School.

Na verdade, sua alma mater está tão orgulhosa dele que decidiram homenageá-lo introduzindo-o no Hall da Fama do Futebol Americano da Texas High School. Isso é um grande negócio, especialmente considerando que eles tiveram que deixar outro craque para abrir espaço para ele.

Patrick Mahomes estimula os Chiefs com um discurso apaixonado antes do jogo antes do confronto do Saints

O Conselho de Administração do Hall da Fama do Futebol Americano da Texas High School anunciaram recentemente suas escolhas para a próxima classe do Hall da Fama, e Patrick Mahomes está na lista. Ao lado dele estão alguns outros grandes nomes como Pat Thomas, Brad Goebel, John C. Norman e Robert Griffin III, bem como os treinadores Jeff Traylor e Curtis Barbay. Eles estão todos prontos para serem oficialmente homenageados e empossados ​​em 10 de maio de 2025, em Waco. É uma grande honra para todos eles, sem dúvida.

Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Um nome importante que falta na lista é Kyler Murray, quarterback do Arizona Cardinals. É um pouco confuso, especialmente porque algumas pessoas, como o ex-produto texano Johnny Menzel, têm elogiado Murray. Menzel chegou ao ponto de dizer que Murray é o melhor quarterback que já saiu do futebol americano da Texas High School. Ele disse: “Se você sabe alguma coisa sobre futebol americano da Texas High School, eu diria o currículo (de Kyler Murray) e o que ele fez o torna o melhor jogador de futebol americano da escola secundária do Texas que já jogou.”

Uma data inesquecível para Patrick Mahomes

Então, o que acontece? Por que Murray foi deixado de fora da lista? É um pouco misterioso, especialmente considerando seu histórico impressionante. Definitivamente gerou alguma conversa entre os fãs da NFL.

No entanto, não se trata apenas da introdução ao Hall da Fama. Toda esta situação trouxe à tona a comparação entre Patrick Mahomes e Kyler Murray quando se trata de suas carreiras no futebol americano do ensino médio. Ambos tiveram um grande impacto durante sua estada no Texas, e está claro que ambos têm um grande talento.

No final das contas, é ótimo ver esses jogadores sendo reconhecidos por seu trabalho duro e dedicação ao jogo. É um grande momento para Patrick Mahomes e todos os outros homenageadose também é um lembrete de quanto talento surge do futebol americano da Texas High School. Quem sabe, talvez veremos Kyler Murray conseguindo seu merecido lugar no Hall da Fama no futuro.