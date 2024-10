Patrick Mahomes Sr. Disse que a prisão dos policiais iria ‘foder’ o filho, Cost Chiefs Super Bowl

Reproduzir conteúdo de vídeo





Patrick Mahomes Sr. tentou usar o nome de seu filho para sair da parada de DWI no início deste ano … com vídeo da polícia – obtido por TMZ Esportes – mostrando o Mahomes mais velho dizendo aos policiais várias vezes que uma prisão provavelmente custaria à estrela do Chiefs e sua equipe o Super Bowl LVIII.

Tudo aconteceu em fevereiro. 3 – depois que as autoridades de Tyler, Texas, pararam Mahomes Sr. após alegações de que ele dirigia um Genesis branco de quatro portas que não tinha registro atualizado.



Inicialmente, Mahomes Sr. – usando um chapéu com a marca de seu filho e um moletom “Kansas City Vs. Everybody” – foi cooperativo e cordial com os policiais. O vídeo da polícia mostra que ele entregou todas as informações e documentos que os policiais queriam – e até entregou uma lata aberta de Coors Light que tinha no porta-copos do console central.

Você pode ver na filmagem que ele também admitiu ter bebido “algumas cervejas” antes de sentar ao volante – e durante o teste de sobriedade que se seguiu, ele permaneceu educado.

No entanto, uma vez que os policiais colocaram as algemas nele depois que ele pareceu tropeçar nos testes… seu comportamento mudou visivelmente.

Mahomes Sr. pode ser ouvido na câmera corporal do policial perguntando: “Vocês estão falando sério?” … antes de dizer a eles: “Eu deveria ir ao Super Bowl para ver meu filho jogar futebol, e é isso que estamos fazendo?”

Segundos depois, depois que ele foi colocado em uma viatura, ele fez repetidos apelos para que os policiais o deixassem ir, pelo bem de seu filho e do próximo ataque do quarterback em fevereiro. 11 jogos do campeonato contra o 49ers.

“Posso dizer uma coisa?” Mahomes Sr. passos. “Meu filho está se preparando para jogar na porra do Super Bowl, ok? Apenas me escute. . Ouça, isso não pode acontecer.”

Mahomes Sr. pode ser ouvido dizendo ao policial que o prendeu minutos depois: “Cara. Isso é uma loucura. Meu filho está se preparando para jogar na porra do Super Bowl e estou dando entrevistas – cinco ou seis por dia. E então, agora, essa merda vai estar no noticiário e vai acabar com ele, e provavelmente vai acabar com ele.”

“E ele provavelmente não ganhará o Super Bowl. Mas tudo bem. Se é isso que vocês querem fazer, tudo bem.”

Apesar de todos os esforços de Mahomes Sr., as autoridades ainda o levaram para uma prisão próxima… onde as autoridades alegaram que exames de sangue mostraram que ele tinha uma alcoolemia de 0,23.

O homem de 54 anos foi finalmente libertado horas após a prisão… e compareceu ao Big Game em Las Vegas no final daquela semana, onde pôde ver seu filho vencer o San Francisco em um thriller de prorrogação.

No entanto, Mahomes Sr. foi acusado de um contagem de crimes de DWI terceiro ou mais – e ele finalmente recebeu uma sentença de liberdade condicional de cinco anos depois chegar a um acordo com os promotores no final do verão.