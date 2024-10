Patrimônio líquido de Alex Pereira 2024: Quanto Alex Pereira recebe do UFC?

Alex Pereiraa sensação brasileira dos esportes de combate, está agitando o mundo da luta profissional. Nascido em 7 de julho de 1987, este habilidoso atleta provou seu valor tanto no kickboxing quanto no MMA. Atualmente reinando como Campeão meio-pesado do UFCa recente vitória de Pereira contra Enfrente Prochazka no UFC 295 em 11 de novembro de 2023, solidificou seu status como uma força a ser reconhecida no octógono. Sem mencionar que ele também é ficou em 4º lugar no ranking Pound for Pound do UFC.

Vindo do Brasil, Pereira agora chama Bethel, Connecticut, Estados Unidos, de sua casa. Seus ganhos impressionantes vêm de várias fontes, incluindo lutas profissionais, endossos e patrocínios.

O boxe amador de Alex Pereira libera um poder de soco terrível

Quando se trata de sua carreira de lutador, Pereira alcançou marcos significativos. Ele já foi campeão na divisão dos médios antes de conquistar o título dos meio-pesados. Seu sucesso vai além do UFC, já que ele também conquistou vários campeonatos de kickboxing e MMA. Não é nenhuma surpresa que essas conquistas tenham contribuído para sua riqueza e solidificado sua reputação como atleta de primeira linha.

Além de suas conquistas dentro do ringue, Pereira também garantiu patrocínios e endossos lucrativos de marcas renomadas como AthletiCBD e OWNIC. Estas parcerias não só aumentaram a sua situação financeira, mas também ampliaram a sua presença na indústria desportiva.

Qual é o patrimônio líquido de Alex Pereira?

Um dos contracheques mais significativos que Pereira recebeu foi durante o confronto com Israel Adesanya no UFC 287, onde ele ganhou incríveis $ 1,24 milhão. Isso incluiu um salário base de US$ 500.000, US$ 700.000 de ações PPV e US$ 42.000 de acordos de patrocínio. Conforme ele subiu na categoria de peso para sua próxima luta contra Jan Blachowicz no UFC 291, seu salário base caiu para US$ 210 mil. Mesmo assim, ele ainda arrecadou cerca de US$ 1.132.000 por sua luta pelo campeonato.

A jornada de Pereira para o sucesso serve de inspiração tanto para aspirantes a atletas quanto para fãs. Sua dedicação e compromisso inabalável com seu ofício o impulsionaram ao topo do mundo da luta. À medida que ele continua avançando em sua carreira, não há dúvida de que deixará uma marca indelével no esporte.

Como disse uma vez o próprio Alex Pereira: “Trabalhei incansavelmente para chegar a este ponto na minha carreira e sou grato pelo apoio dos meus fãs e patrocinadores que estiveram comigo em cada passo do caminho.”

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 3 milhõesele certamente está colhendo os frutos de seu trabalho duro e dedicação ao seu ofício.