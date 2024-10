Paul Felder substitui Joe Rogan na equipe de transmissão do UFC 308

Com o UFC 308 acontecendo em Abu Dhabi, o comentarista regular do UFC Joe Rogan está pulando o card porque não viaja para eventos internacionais.

Em seu lugar está o peso leve aposentado do UFC Paul Felder, que dá início à ação para o card empilhado com a tão esperada luta pelo título dos penas no topo, enquanto Ilia Topuria defende seu cinturão pela primeira vez contra o ex-campeão Max Holloway.

Juntando-se a Felder na equipe de transmissão estão Jon Anik cuidando das tarefas jogada a jogada e Daniel Cormier, membro do Hall da Fama do UFC, em seu lugar habitual, convocando o pay-per-view.

O comentarista veterano do UFC, John Gooden, será o repórter interno, cuidando de entrevistas e segmentos nos bastidores durante a transmissão.

Dirigentes do UFC confirmaram a equipe de transmissão do MMA Fighting no sábado.

O UFC 308 também apresenta duas lutas que podem ter implicações no título, já que o ex-campeão dos médios Robert Whittaker enfrenta Khamzat Chimaev. O vencedor provavelmente passará a competir pelo título com o atual campeão dos médios Dricus du Plessis, que atualmente deve enfrentar Sean Strickland em sua próxima partida.

Enquanto isso, no meio-pesado, Magomed Ankalaev busca manter intacta a invencibilidade de 12 lutas ao enfrentar Aleksandar Rakic ​​no card principal. Se Ankalaev vencer, ele provavelmente enfrentará o campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, em algum momento de 2025.

O UFC 308 acontece em Abu Dhabi com o card principal começando no pay-per-view em um horário especial de início às 14h ET, com as preliminares marcadas para começar às 10h ET.