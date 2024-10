Paul George, astro do 76ers, sofre hiperextensão do joelho esquerdo

A estrela do Philadelphia 76ers, Paul George, sofreu uma hiperextensão do joelho esquerdo no segundo quarto da vitória da pré-temporada de segunda-feira em Atlanta e não voltou.

“Espero que tudo corra bem, então ele estará de volta conosco imediatamente”, disse o técnico do 76ers, Nick Nurse, aos repórteres após o jogo.

George, jogando seu segundo jogo de pré-temporada com o 76ers depois de assinar um contrato máximo de quatro anos como agente livre nesta entressafra, estava defendendo o atacante do Hawks, Jalen Johnson, em uma corrida faltando pouco mais de oito minutos para o final do segundo quarto, quando seu deixou perna plantada de maneira desajeitada e dobrada em um ângulo estranho.

Ele saiu rapidamente do jogo e não voltou, com o time descartando George pelo resto da noite do segundo tempo.

“Senti que estava hiperestendido e imediatamente estava, tudo bem, preciso ser retirado e (olhado), mas se você me perguntar, não estou muito preocupado com isso”, disse George ao The Philadelphia Inquirer.

Filadélfia já havia descartado Joel Embiid pelo resto da pré-temporada no domingo, enquanto o astro central continua a aumentar seu condicionamento e níveis de atividade para estar pronto para a abertura da temporada regular da próxima semana, em casa, contra o Milwaukee Bucks, em 23 de outubro. sofreu uma lesão no joelho esquerdo na temporada passada que o limitou a 39 jogos.

Os 76ers já planejavam ser cautelosos com a saúde de George e Embiid nesta temporada, com o presidente de operações de basquete Daryl Morey dizendo à ESPN que ambas as estrelas “provavelmente não jogarão muitos jogos consecutivos, se houver”.

E apesar de toda a atenção dada ao histórico de lesões de Embiid – ele perdeu 204 jogos nas últimas oito temporadas e ficou de fora de seus primeiros dois anos na NBA devido a lesões nos pés – os 74 jogos que George disputou na última temporada em seu último ano com o O Clippers foi o seu maior número desde 2019 e veio depois de ele ter jogado não mais do que 56 partidas em cada uma das quatro temporadas anteriores em Los Angeles.