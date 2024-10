Paul George mostra forma All-Star e marca 23 pontos na estreia no Sixers

DES MOINES, Iowa – O toque de pontuação de Paul George ficou evidente em sua estreia na pré-temporada com o Philadelphia 76ers na noite de sexta-feira.

George acertou 8 de 15 arremessos e marcou 23 pontos, o recorde do time, na derrota por 121-111 para o Minnesota Timberwolves.

George registrou 26 minutos, acertou quatro cestas de 3 pontos e somou seis rebotes e duas assistências.

Sua estreia na exibição deu continuidade a uma série de novos rostos em novos lugares durante esta pré-temporada, incluindo Karl-Anthony Towns em Nova York, Chris Paul em San Antonio, DeMar DeRozan em Sacramento e Klay Thompson em Dallas.

O 76ers, que assinou com George um contrato de quatro anos no valor de US$ 212 milhões como agente livre neste verão, é seu quarto time, depois de sete anos no Indiana, dois no Oklahoma City e os últimos cinco como parte do LA Clippers. Ele foi nove vezes All-Star e seis vezes All-NBA e teve média de 20,8 pontos em suas primeiras 14 temporadas na NBA.

O jogo em Iowa foi uma volta ao lar para o técnico do 76ers, Nick Nurse. Nascido em Iowa, ele treinou o time da G League de Minnesota quando este estava em Iowa e foi o ex-técnico principal da Grand View University, membro da NAIA, localizada em Des Moines. Nurse era o treinador universitário mais jovem do país quando assumiu o cargo aos 23 anos.

“Não é muito comum que você traga um time da NBA de volta ao seu antigo reduto como este”, disse Nurse, de acordo com o Philadelphia Inquirer. “É bom que a conexão entre os Timberwolves e os Iowa Wolves e [Minnesota coach Chris Finch] precisava de um jogo. E na verdade estávamos procurando um casal. Então encaixou muito bem. Estou animado por estar aqui.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.