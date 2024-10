Paul Pogba e Juventus exploram rescisão de contrato, diz fonte

Paul Pogba pode se tornar um agente livre após iniciar negociações com a Juventus com o objetivo de rescindir seu contrato, disse uma fonte à ESPN.

Pogba teve a suspensão de quatro anos por delito de doping reduzida para 18 meses depois de interpor um recurso bem-sucedido ao Tribunal Arbitral do Esporte.

O meio-campista pode reiniciar os treinos em janeiro de 2025 e poderá retornar às ações competitivas em março.

Uma fonte disse à ESPN que tanto Pogba quanto a Juventus estão abertos à perspectiva de o francês reiniciar sua carreira em outro lugar.

Ele tem contrato com o clube da Série A até junho de 2026, mas um acordo mútuo pode fazer com que o negócio termine mais cedo, permitindo ao jogador de 31 anos assinar com outro clube.

Paul Pogba pode retornar ao futebol competitivo em março. Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Pogba fez apenas 12 jogos pela Juventus desde que regressou, após deixar o Manchester United como agente livre em 2022.

Sua última participação oficial foi como reserva no segundo tempo, na vitória por 2 a 0 sobre o Empoli, há mais de um ano.

Pogba foi suspenso provisoriamente em setembro de 2023, antes de ser suspenso por quatro anos em fevereiro. Ele prestou depoimento em um recurso no verão e na semana passada foi liberado para começar a jogar novamente no início do próximo ano.

Num comunicado, o CAS descreveu o seu raciocínio por detrás da redução da proibição de Pogba: “O painel do CAS baseou a sua decisão nas provas e nos argumentos jurídicos de que a ingestão de DHEA pelo Sr. Pogba, a substância para a qual o seu teste foi positivo, não foi intencional e foi o resultado de ter tomado erroneamente um suplemento que lhe foi prescrito por um médico na Flórida, depois de Pogba ter recebido garantias de que o médico, que alegou tratar vários atletas norte-americanos e internacionais de alto nível, tinha conhecimento e estaria atento às recomendações de Pogba. obrigações antidopagem ao abrigo do Código Mundial Antidopagem.

“Muitas das provas fornecidas pelo Sr. Pogba não tiveram oposição. O painel do CAS determinou, no entanto, que o Sr. Pogba não estava isento de culpa e que, como jogador de futebol profissional, ele deveria ter prestado mais cuidado nas circunstâncias.”

Um comunicado divulgado por Pogba na sexta-feira dizia: “Finalmente o pesadelo acabou. Posso ansiar pelo dia em que poderei seguir meus sonhos novamente.

“Sempre afirmei que nunca violei intencionalmente os regulamentos da Agência Mundial Antidopagem quando tomei um suplemento nutricional prescrito por um médico, que não afeta nem melhora o desempenho de atletas do sexo masculino.

“Jogo com integridade e, embora deva aceitar que se trata de uma infracção de responsabilidade objectiva, quero deixar registado o meu agradecimento aos juízes do Tribunal Arbitral do Desporto que ouviram a minha explicação.

“Este foi um período extremamente angustiante na minha vida porque tudo pelo que trabalhei tanto foi colocado em espera.”