PC prende mulher por golpes de PIX falso em Arapiraca com prejuízo de quase R$ 70 mil

Suspeita realizou diversas compras em uma loja de móveis. Foto: Polícia Civil

Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante, nessa terça-feira (15), em Arapiraca, por aplicar golpes de PIX falso com prejuízo de quase R$ 70 mil. A ação ocorreu no bairro Nova Esperança, após a suspeita ser flagrada utilizando comprovantes falsos na compra de móveis.

Conforme as informações, a mulher havia realizado diversas compras em uma loja de móveis, sempre com comprovantes falsos de transferência via PIX. O golpe foi descoberto após a loja desconfiar da ausência de depósitos nas contas e realizar uma verificação nos comprovantes apresentados pela cliente. O prejuízo causado por suas ações no estabelecimento comercial está estimado em, aproximadamente, R$ 68 mil.

A Polícia Civil foi acionada pela loja para investigar o caso e, na manhã dessa terça-feira, durante a entrega de móveis na residência da suspeita, os policiais flagraram o crime em andamento. Diante das evidências, a mulher foi presa e conduzida à delegacia.

Ainda segundo as investigações, ela possui diversos processos por estelionato em seu nome. Estima-se que o prejuízo total causado por suas ações ultrapasse R$ 2 milhões, afetando várias pessoas na região de Arapiraca, o que reforça a gravidade de seus crimes.

Polícia foi acionada pela loja para investigar o caso. Foto: Polícia Civil

Os móveis que seriam entregues no momento da prisão foram apreendidos pela polícia. A ação rápida dos policiais impediu que o golpe se prolongasse, evitando um prejuízo ainda maior para a empresa.

A Polícia Civil segue investigando o caso para verificar se a autora atuava sozinha ou se fazia parte de uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras.

A prisão da suspeita foi realizada pelo 53º Distrito Policial (53º DP) de Arapiraca, coordenado pelo delegado Marcos Porto, com apoio da 4ª Delegacia Regional de Polícia (4ª DRP), sob o comando do delegado Edberg Oliveira.

*Com assessoria