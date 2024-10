Pelos números: a impressionante reviravolta de Vanderbilt no número 1 do Alabama

Não há nada como futebol universitário.

Apenas uma semana depois de sair vitorioso em um dos jogos de futebol americano universitário mais emocionantes dos últimos tempos, o Alabama, melhor classificado, seguiu com sua vitória sobre o então No. 2 Geórgia com derrota… para Vanderbilt, que entrou no confronto com apenas duas vitórias na SEC desde o final da temporada de 2019.

O resultado chocou o mundo do futebol universitário e também o cenário esportivo em geral. Aqui estão alguns dos números mais notáveis ​​por trás da reviravolta inacreditável:

1:

Além de o primeiro lugar no ranking do Alabama, a vitória de sábado representou uma série de novidades para Vanderbilt. Foi a primeira vitória da escola sobre um programa bem classificado. Também marcou a primeira vez que os Commodores marcaram mais de 40 pontos em um jogo contra um adversário dos cinco primeiros.

3:

O quarterback do Vanderbilt, Diego Pavia, é um especialista chateado. Pavia entrou na disputa empatada com Eric Dungey (Syracuse) e Skylar Thompson (Kansas State) com o maior número de vitórias de um quarterback em jogos em que seu time foi azarão com mais de 21 pontos nas últimas 20 temporadas, com duas. Ambas as vitórias anteriores de Pavia ocorreram durante seu tempo no Estado do Novo México. Ele agora adiciona mais uma vitória à sua lista, com Vanderbilt fechando como azarão de 22,5 pontos na ESPN BET.

4:

Alabama se torna o quarto time número 1 na era da AP Poll a perder um jogo para um oponente não classificado na semana após uma vitória sobre um adversário classificado entre os 2 primeiros. Tal resultado não ocorria desde 1960, quando o Minnesota Golden Gophers caiu para os Purdue Boilermakers.

13:

Em quatro jogos contra o Alabama durante a gestão de Nick Saban, Vanderbilt marcou 13 pontos.

Total.

Os Commodores marcaram 13 pontos apenas no primeiro quarto da competição de sábado.

23:

Alabama venceu 23 jogos consecutivos em campo contra Vanderbilt (em 1993, Alabama venceu, mas a vitória mais tarde passou para Vanderbilt por desistência devido a violações da NCAA contra o Crimson Tide naquela temporada) antes da reviravolta de sábado, uma seqüência que remonta a 1984.

O confronto não era decidido por margem de um placar desde 2006.

60:

Vanderbilt entrou no jogo de sábado com uma marca de 0-60 contra os 5 primeiros adversários da AP. Suas 60 derrotas consecutivas contra esses oponentes foram a mais longa sequência desse tipo na era da AP Poll, que remonta a 1936.

80:

Pavia terminou o sábado com 16 de 20, arremessando para 252 jardas e um par de pontuações. Sua taxa de conclusão de 80% foi a marca mais alta de um quarterback adversário contra o Crimson Tide desde 2010, quando Stephen Garcia terminou com uma marca de 85% para o South Carolina Gamecocks.

ESPN Research contribuiu para esta história