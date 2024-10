Penedense anuncia novo treinador: Bebeto Moraes será o comandante da temporada 2025

O Sport Club Penedense anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (14), a contratação do novo treinador para a temporada de 2025: Bebeto Moraes. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube, destacando o currículo de peso do treinador, que chega para dar continuidade ao bom momento vivido pela equipe no cenário estadual e nacional.

Perfil do novo comandante

José Alberto Moraes Trajano, mais conhecido como Bebeto Moraes, tem 40 anos e um extenso histórico no futebol brasileiro. O treinador é licenciado e bacharel em Educação Física, além de possuir uma pós-graduação em Técnico de Futebol. Com a prestigiada Licença A da CBF Academy, Bebeto carrega consigo grande experiência no comando de equipes no futebol alagoano e nacional.

Bebeto já passou por clubes como CRB, CSA, Coruripe e, mais recentemente, Guarany-AL. Suas conquistas regionais incluem o título do Campeonato Alagoano Sub-20 e da Copa Alagoas. Agora, ele tem a missão de comandar o Penedense em uma temporada que promete ser desafiadora e repleta de expectativas.

Retrospectiva da temporada 2024

Na temporada de 2024, Bebeto Moraes esteve à frente do Guarany-AL, onde obteve um desempenho sólido em competições regionais. No Campeonato Alagoano da 2ª divisão, o treinador acumulou 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com um saldo de gols positivo de 11 a 6.

Penedense se mantém na elite e conquista vaga na Série D

O Sport Club Penedense encerrou a temporada de 2024 com motivos para celebrar. A equipe conseguiu se manter na elite do Campeonato Alagoano, demonstrando consistência e competitividade durante todo o torneio. Além disso, o Penedense alcançou um feito importante: a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. Essa vaga marca um grande avanço no projeto de expansão e fortalecimento do clube no cenário nacional.

O novo treinador, Bebeto Moraes, chega justamente para ajudar o Penedense a consolidar sua posição entre as grandes equipes do estado e buscar um desempenho de destaque na Série D. A expectativa é que, com seu conhecimento técnico e tático, o time continue acelerando em direção ao sucesso.