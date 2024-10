Penedo Celebra a Fé edição 2024 acontece no próximo dia 26 de outubro

O maior evento da comunidade evangélica realizado na região do Baixo São Francisco alagoano já tem data e atração principal definidas. No próximo dia 26 de outubro, milhares de pessoas estarão novamente no Penedo Celebra a Fé.

Realizado pelo Conselho de Pastores de Penedo (CONSEP), o evento de caráter religioso tem apoio da Prefeitura de Penedo em sua divulgação, assim como na estrutura de palco, som e iluminação no espaço público destinado a grandes eventos.

Também chamado de Vinde e Adorai, a celebração acontece no estacionamento da Prainha, a partir das 19 horas, atraindo caravanas de fieis de várias cidades da região para celebrar a fé cristã.

O Conselho de Pastores de Penedo informa que manterá o mesmo padrão dos anos recentes, com apresentações artísticas entre louvores e a palavra dos pastores das igrejas que integram o CONSEP.

A pastora e cantora gospel Eyshila é a grande atração do Penedo Celebra a Fé 2024, artista que fará o show de encerramento da festividade que promete lotar, a exemplo dos anos anteriores, o estacionamento da Prainha.

O pastor Claudemir de Azevedo Santos, presidente do CONSPE, convida toda a população penedense e das cidades vizinhas para a celebração, agradecendo o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes e da Secretária Teresa Machado (Cultura).

“Este ano é especial porque estamos realizando a nossa 10ª edição, trazendo a cantora Eyshila, muito conhecida no cenário nacional, uma mulher de Deus, e você é o nosso convidado”, destaca o Pastor Claudemir.