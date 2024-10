A Rádio Penedo FM, através do seu canal no YouTube, o Penedo FM Play (youtube.com/penedofm), vem se destacando como a principal fonte de informação e entretenimento no Baixo São Francisco, demonstrando o crescimento significativo de sua audiência nas plataformas digitais. Nos últimos 30 dias, a emissora atingiu números impressionantes, reafirmando sua liderança não só em Penedo, mas em toda a região.

Com um total de 41 mil visualizações, o canal superou em 19,1 mil o seu desempenho habitual, evidenciando o crescimento constante e o interesse crescente do público. Essa elevação mostra o engajamento da comunidade com o conteúdo produzido pela rádio, que vem investindo cada vez mais em coberturas de qualidade e transmissões ao vivo.

Outro dado expressivo são as 308,9 mil impressões, um reflexo da visibilidade e relevância que a Penedo FM tem alcançado ao longo do último mês. Com uma cobertura diferenciada, a rádio tem consolidado seu nome nas plataformas digitais, levando informação de forma rápida e acessível.

Um dos grandes destaques foi a transmissão ao vivo no dia da eleição, 06 de outubro, que bateu recordes de audiência. Com uma cobertura intensa e a participação de diversos apresentadores da emissora, a transmissão atingiu quase 17 mil visualizações, colocando o Penedo FM Play no centro das atenções da comunidade e reafirmando a importância da rádio como um veículo essencial para a população.

Atualmente, o canal do YouTube conta com 4.200 inscritos, número que não para de crescer, refletindo a confiança do público na programação variada e no compromisso da emissora com a verdade e a imparcialidade.

A cada nova conquista, a Penedo FM reforça seu papel como uma rádio moderna, que se adapta às novas tecnologias, sem perder sua essência. A expectativa é que, nos próximos meses, a emissora continue surpreendendo com transmissões inovadoras e ainda mais conteúdo relevante para seus ouvintes e espectadores.