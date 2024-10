Penedo recebe palestra inaugural de ciclo do Sebrae sobre empreendedorismo no Ifal

Ação está programada para ocorrer presencialmente em mais quatro unidades, mas envolverá os 16 campi do Ifal de forma remota

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) e o Sebrae firmaram parceria para a realização de um conjunto de palestras sobre empreendedorismo, tendo como público-alvo os estudantes em processo de formação profissional nos diferentes campi da instituição. A palestra inaugural será realizada nesta quarta-feira, 2, às 15h30, no auditório do Campus Penedo, com transmissão on-line para as unidades de Coruripe e São Miguel dos Campos.

O chefe do Departamento de Educação Básica da Pró-reitoria de Ensino do Ifal, Israel Crescencio, explica que a ação está programada para ocorrer presencialmente em mais quatro unidades, mas envolverá todos os 16 campi de forma remota. As unidades que receberão a equipe do Sebrae in loco, além de Penedo, são Murici (9 de outubro), Maceió (23 de outubro), Santana do Ipanema (6 de novembro) e Arapiraca, cuja data ainda será definida.

Em todos os encontros, o tema abordado será “Marketing pessoal: quando o negócio é você”, na intenção de que os estudantes aprendam algumas estratégias para fortalecer sua imagem pessoal e alavancar sua carreira profissional. “O perfil de empreendedor dos nossos futuros egressos é essencial para a atuação no mundo do trabalho”, enfatiza o professor Israel, ao destacar a importância dessa parceria com o Sebrae.

A coordenadora do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae em Alagoas, Silvia Chamusca, acrescenta que a colaboração proposta ao Ifal tem a expectativa de continuar em 2025. Segundo ela, a ideia é ofertar uma “trilha de empreendedorismo” para que os estudantes desenvolvam novos projetos ou aprimorem os que já existem, visando sua aplicabilidade no mercado.

“O objetivo é trabalhar a visão do ‘eu’, do ‘eu com a sociedade’ e com o futuro presente, prototipando soluções para problemas reais, com foco no mercado, além de apoiar o aproveitamento dos espaços maker”, ressalta Silvia, referindo-se aos ambientes existentes no Ifal, equipados com ferramentas e tecnologias voltadas à aprendizagem prática, experimentação e inovação.