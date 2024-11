Penn State TE Tyler Warren faz comparações com Travis Kelce

Muito antes de ganhar Super Bowls e namorar Taylor Swift, Travis Kelce fez enterradas estrondosas e lançou home runs como uma estrela de três esportes na Cleveland Heights High School. Kelce também jogou como quarterback, colocando-o no caminho para se tornar um Kansas City Chiefs All-Pro e um dos melhores tight ends da história da NFL.

Assim como Kelce, Tyler Warren, da Penn State, já foi uma estrela de três esportes, ganhando honras estaduais no futebol, basquete e beisebol em Mechanicsville, Virgínia. Ele também foi um quarterback canhoto da Atlee High School. Agora veterano do terceiro colocado Nittany Lions, Warren está apenas começando a perceber seu enorme potencial como um tight end que faz tudo e se destaca.

“Ele é um tremendo tight end”, disse Pat Freiermuth, tight end do Pittsburgh Steelers, que jogou uma temporada com Warren na Penn State antes de entrar na NFL. “Ele me lembra Kelce.”

Warren ainda tem um longo caminho a percorrer antes de validar uma comparação tão elevada. Mas ele está a caminho de se tornar o primeiro tight end All-American da Penn State desde Freiermuth em 2019, e talvez seu primeiro All-American de consenso na posição desde que Kyle Brady ganhou a honra no caminho para se tornar uma escolha do primeiro turno do draft de 1995.

Warren, de 1,80 metro e 260 libras, lidera os tight ends do Power 4 com 47 recepções para 559 jardas. Ele também é um dos 13 jogadores da FBS a produzir touchdowns de recepção, corrida e passe nesta temporada.

No sábado, o invicto Nittany Lions enfrenta o Ohio State, quarto colocado, em um confronto Big Ten com enormes implicações nos playoffs e no título da conferência. Penn State não derrota os Buckeyes há sete anos. Mas em Warren, os Leões de Nittany possuem uma arma única capaz de fornecer o golpe ofensivo para finalmente colocá-los no topo.

Tyler Warren, da Penn State, lidera todos os tight ends do Power 4 em recepções (47) e jardas de recepção (559). Imagens de Scott Taetsch/Getty

O coordenador ofensivo do primeiro ano da Penn State, Andy Kotelnicki, que chama Warren de “único”, o empregou de maneiras criativas, inclusive como running back e quarterback.

Em 21 de setembro, na vitória por 56 a 0 sobre o Kent State, Warren alinhou com a espingarda, fingiu um passe e avançou 17 jardas. Mais tarde, ele acertou uma pontuação de 16 jardas do quarterback Drew Allar pela costura. Então, antes do final do primeiro tempo, Warren lançou um passe da espingarda para o running back Nicholas Singleton para um touchdown de 17 jardas.

Para finalizar, Warren fez uma recepção espetacular com a mão direita na linha lateral, absorvendo o golpe sem cair.

“Eu realmente gosto de poder estar em vários locais diferentes, tornando nosso ataque mais versátil e ajudando a abrir os outros jogadores”, disse Warren, que teve uma queda acentuada de pontuação de 3 jardas na semana seguinte, no primeiro lance de um Vitória por 21-7 sobre Illinois. “Estou apenas fazendo o que posso para ajudar nosso ataque.”

Por mais dominante que Warren tenha sido durante o primeiro mês, ele foi “especial”, como disse Kotelnicki, durante a vitória na prorrogação em 12 de outubro sobre o USC.

Warren empatou o recorde de tight end da FBS e quebrou a marca da Penn State com 17 recepções, enquanto os Nittany Lions se recuperavam de um déficit de 20-6 no intervalo para surpreender os Trojans por 33-30. Foi o segundo maior retorno da Penn State desde que James Franklin assumiu o cargo de técnico, há uma década.

A maior jogada do jogo aconteceu aos dois minutos do segundo tempo, quando Warren alinhou no centro em uma formação de manobra. Ele lançou a bola para o quarterback reserva Beau Pribula, que lançou um lateral à sua esquerda para Allar. Os troianos não foram enganados e protegeram Warren. Mas ele ainda saltou sobre o safety Zion Branch da USC para agarrar o arremesso de touchdown de Allar de 32 jardas.

jogar 0:42 Tyler Warren faz uma captura milagrosa para o Penn State TD em uma jogada complicada “Tyler Warren faz uma captura improvável de Drew Allar para reduzir o déficit da Penn State contra o USC” .

Warren desempenhou quase todas as posições no ensino médio, incluindo apostador e titular; ele até controlou os chutes laterais. Mas Warren admitiu que não fazia o snap da bola em um jogo desde os 8 anos de idade, na liga infantil de futebol americano. A pontuação deslumbrante desencadeou o rali da Penn State, com Warren terminando com 224 jardas de recepção, o segundo maior número na história da escola – em qualquer posição.

“Tenho falado sobre ele ser o melhor tight end do futebol universitário”, disse Franklin depois, “mas a realidade é que ele agora faz parte de uma conversa [as] um dos melhores jogadores de todo o futebol universitário.”

O desempenho lembrou o técnico de futebol americano do Atlee, Matt Gray, de um jogo contra Henrico, quando Warren correu para dois touchdowns, passou para outro e bloqueou um punt enquanto jogava quase todas as descidas defensivamente.

Gray assumiu o cargo de Atlee em fevereiro de 2016 e começou a examinar a escalação para descobrir quem poderia ser seu quarterback. Um dos assistentes de Gray disse a ele que seu futuro quarterback ainda estava no ensino médio, “mergulhando como todo jogo” jogando basquete na oitava série.

Meses depois, Gray conheceu Warren na sala de musculação, fazendo uma série de flexões sem parar.

“Eu o puxei de lado e disse: ‘Gosto das coisas que você pode fazer nesta sala de musculação. Vamos tentar desenvolver você ao máximo. Parece que você tem uma boa ética de trabalho. Mas aquele a coisa que não posso avaliar é o quão durão você é’”, lembrou Gray sobre a primeira conversa. “Ele olhou para mim, sem qualquer hesitação, e disse: ‘Vou ter que te mostrar.’

“Naquele ponto, eu pensei, ‘Acho que temos algo aqui.'”

Warren jogou como zagueiro de Gray quando era calouro e, acima de tudo, se tornou um apostador estadual.

“Não havia nada que ele não pudesse fazer por nós”, disse Gray, que riu ao ver Warren fazendo jogadas em todos os lugares do jogo da USC, observando para si mesmo: “Sim, é isso que eu sei”.

Warren também foi um defensor central estadual enquanto rebatia no meio da escalação de Atlee. Alguns anos antes, em 2015, Warren estava a um jogo de liderar Mechanicsville para a Little League World Series em South Williamsport, Pensilvânia, quebrando três home runs no torneio de qualificação Regional Sudeste.

A madeira dura, no entanto, foi o que levou Warren à Penn State. Warren inicialmente se comprometeu a jogar futebol pela Virginia Tech antes de sua temporada júnior. Mas ele não estava recebendo muita atenção dos recrutadores universitários.

“As equipes tinham dúvidas sobre sua habilidade atlética e se ele poderia fazer a transição de quarterback para tight end”, disse o técnico de basquete do Atlee, Rally Axselle. “Ele era forte o suficiente? Ele conseguia correr rápido o suficiente? Quão atlético ele era?”

Disse o técnico da Penn State, James Franklin, sobre Tyler Warren: “Ele agora faz parte de uma conversa [as] um dos melhores jogadores de todo o futebol universitário.” Imagens de John Fisher/Getty

Então Warren montou uma compilação de seus destaques no basquete de sua temporada júnior, apresentando uma série de enterradas eletrizantes. Warren enviou o vídeo e surgiram ofertas de futebol, inclusive dos Leões de Nittany.

“As enterradas foram o principal, mas mostraram sua capacidade atlética geral”, disse Axselle, que brincou dizendo que Warren poderia fazer praticamente qualquer coisa na quadra de basquete, exceto driblar com a mão direita. (Warren acrescentou que ele também nunca conseguiu lançar rebatidas consistentemente como arremessador.) “É uma loucura o quanto isso mudou sua trajetória de recrutamento.”

A trajetória de Warren agora o tornou uma perspectiva cobiçada no próximo draft da NFL. O analista preliminar da ESPN, Mel Kiper Jr., atualmente classifica Warren como o 22º candidato em potencial elegível geral.

“Chegando [to Penn State] aprendendo uma nova posição… tratava-se apenas de aprimorar suas habilidades como tight end”, disse Freiermuth, que ficou impressionado com o quanto Warren melhorou trabalhando durante a entressafra e se adaptando ao esquema de Kotelnicki. “Eu sei que ele tinha uma oportunidade de sair depois do ano passado, mas foi uma decisão muito inteligente para ele voltar e mostrar o que pode fazer quando é o ponto focal do ataque. … Ele tem um futuro muito brilhante pela frente na NFL.”

Um executivo de pessoal da NFL disse que a comparação de Warren com Kelce feita por Freiermuth é um passo longe demais, dada a facilidade com que Kelce se abre e o quão dinâmico ele é com a bola. Mas o executivo também observou que Warren é um bloqueador melhor do que Kelce quando saiu de Cincinnati, 11 anos atrás. O executivo, em vez disso, vê semelhanças com o craque do segundo ano do Green Bay Packers, Tucker Kraft, que lidera os tight ends da NFL nesta temporada com 10,2 jardas por recepção após a recepção e ocupa o segundo lugar com média de 14,3 jardas por recepção.

“Um jogador muito confiável e versátil”, disse o executivo sobre Warren. “Atlético, duro, compete… Ele se tornará titular da NFL com bastante facilidade.”

Isso terá que esperar. Warren é o ativo da Penn State por enquanto. E neste fim de semana, o problema do estado de Ohio.