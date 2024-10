Pep Guardiola admite tristeza pela saída de Begiristain do Man City

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, expressou sua tristeza pela saída iminente do diretor de futebol do clube, à medida que crescem as especulações sobre o futuro do técnico catalão no time.

A decisão de Txiki Begiristain de deixar o cargo executivo que ocupa desde 2012 foi confirmada no passado fim-de-semana, com o antigo colega de Guardiola no Barcelona a ser substituído por Hugo Viana, do Sporting CP, na próxima temporada.

“Uma parte de mim está indo embora”, disse Guardiola em entrevista coletiva na sexta-feira. “Um amigo meu, um dos, eu diria, os arquitetos que criaram uma das melhores equipes de todos os tempos em Barcelona e agora aqui.

“Um amigo meu, já conhecia a decisão há muito tempo… Pessoalmente, sentiremos falta dele, mas pela confiança, pela confiança, principalmente nos momentos ruins porque ele me deixa incrivelmente equilibrado no meu trabalho.

“Tenho muita energia – quando as coisas vão mal, quero destruir tudo, e o tempo todo ele dizia: ‘Até amanhã, tome um café’”.

Guardiola se recusou a responder se a saída de seu colega mais próximo teria impacto em seu próprio futuro na equipe, o que ainda não está claro, já que seu contrato existente expira no final da temporada.

Ele disse ao programa de TV italiano Che tempo che fa que “tudo pode acontecer” em relação ao seu futuro durante a pausa internacional.

“Tenho que decidir. Não tomei uma decisão, quando o fizer irei informá-los”, disse ele na sexta-feira. “Não há novidades, não tenho nada a acrescentar. Minha preocupação é apenas com os Lobos.”

Questionado se o City lhe deu um prazo para uma decisão, Guardiola acrescentou: “O clube nunca me disse.

“Claro, mas tenho certeza de que o clube terá opções quando Pep sair. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer e eles têm que se preparar.

Pep Guardiola não fez nada para dissipar as especulações sobre seu futuro no Man City durante uma entrevista na TV na Itália no início desta semana. Stefania D’Alessandro/Getty Images

“Quero estar realmente convencido de que é o melhor para o clube. Não vou atrasar nenhuma ação pensando que será um problema para o clube.

O espanhol disse que estaria disposto a aconselhar se fosse consultado sobre potenciais substitutos.

“Se o clube me pedir uma opinião [on the next Man City manager] Vou dar-lhes uma opinião”, disse ele. “Mas não é uma decisão minha. Tem que ser o clube.”

O City viaja para o Wolves no domingo, com Guardiola confirmando que nem Kevin De Bruyne nem Nathan Aké se recuperaram a tempo de iniciar o jogo.

“Sem chance, não estou pronto”, disse ele. “Manu [Akanji] hoje foi dia de folga, hoje vemos como ele se sente. Amanhã saberemos exatamente.”