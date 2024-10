Pep Guardiola: Man City não está acostumado com vencedores como Jürgen Klopp

A controversa vitória do Manchester City no último minuto contra o Wolves na Premier League no domingo foi acertada e merecida recompensa pela paciência de seus jogadores, disse o técnico Pep Guardiola.

Com o City aparentemente caminhando para um empate frustrante em 1 a 1 em Molineux, apesar do domínio da posse de bola, John Stones cabeceou um escanteio aos 95 minutos para ultrapassar o goleiro do Wolves, José Sá.

O árbitro Chris Kavanagh primeiro anulou o gol, já que o meio-campista do City, Bernardo Silva, estava perto de Sá, mas o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) considerou que ele não estava bloqueando a linha de visão e Kavanagh rescindiu sua decisão.

“Bernardo não está atrapalhando a posição… Sá teve a visão perfeita. [Foden] e a cabeçada foi magnífica”, disse Guardiola, que comemorou com entusiasmo a vitória por 2 a 1 que colocou o City no topo da liga por um breve período, até o Liverpool vencer o Chelsea por 2 a 1.

“Não estamos habituados a ganhar jogos no final, como [former manager] Jürgen Klopp no ​​Liverpool, onde isso aconteceu muitas vezes. É um sabor bom para nós”, acrescentou Guardiola.

O City teve 78% de posse de bola contra um time dos Wolves que lutava por suas vidas na parte inferior da tabela e desesperado para se manter firme depois de assumir a liderança.

“Com 11 jogadores na marca de pênalti, é literalmente muito difícil”, disse Guardiola, lembrando que seu time havia perdido em Molineux na temporada passada. “Mas fomos pacientes… Somos quem somos e isso é muito bom.”

Ele era, no entanto, solidário com seus oponentes.

“Estávamos nessa posição, quando você perde no final. Mas este é o jogo”, disse Guardiola. “Jogámos da forma que queríamos e é uma alegria estar aqui, marcar nos últimos 50 segundos e chegar ao topo do campeonato.”

Pep Guardiola comemorou descontroladamente a vitória tardia do Man City sobre o Wolves. Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Com o Sparta Praga sendo o próximo na Liga dos Campeões na quarta-feira, Guardiola disse não acreditar que o zagueiro Kyle Walker ou o meio-campista Kevin de Bruyne estariam prontos.

“Temos alguns dias de treinamento, mas acho que não”, disse ele.

Stones, vencedor da partida, que também marcou um empate crucial no último minuto contra o Arsenal no mês passado, ficou emocionado com seu gol de cabeça de escanteio e disse que o time tem trabalhado duro nas bolas paradas.

“Espero que este seja o início de muitos mais. É uma parte vital do jogo em ambos os lados do campo e é muito gratificante para mim, pessoalmente, conseguir o vencedor depois de um jogo tão difícil”, disse ele.

“Achei que tinha sido descartado. Tentei falar com o árbitro, mas ele tinha muitas pessoas ao seu redor. Para mim, é a decisão certa. Obviamente, serei tendencioso, mas achei que deveria ser mantido.”