Pep Guardiola disse que não haverá um colapso ao estilo do Manchester United no Manchester City se ele decidir deixar o cargo de técnico no verão.

O United não conquista o título da Premier League desde que Sir Alex Ferguson deixou o cargo em 2013. O City conquistou o título em seis dos últimos sete anos e Guardiola está convencido de que o clube continuará vencendo mesmo depois de deixar o Etihad Stadium.

“Eu não sei o que aconteceu [at United]”, disse Guardiola.

“Será um mau sinal para o clube se depois de apenas uma pessoa sair e tudo se arrastar. Talvez cometam erros, mas durante os erros vão resolver.

“Então os erros serão resolvidos imediatamente, isso é certo. Os caras sabem exatamente o que têm que fazer.”

Pep Guardiola disse que o sucesso do Man City continuará se ele deixar o clube. Xinhua por meio do Getty Images

Guardiola tem contrato até o final da temporada e até agora se recusou a saber se irá prorrogar seu contrato.

Fontes disseram à ESPN que o City espera uma decisão entre as férias internacionais de novembro e o ano novo, embora estejam conscientes de não pressionar o jogador de 53 anos para se decidir.

O diretor de futebol, Txiki Begiristain, já comunicou ao clube que sairá no final da temporada e será substituído por Hugo Viana, do Sporting Lisboa.

“Eles [the club] serão pacientes, calmos e saberão o que devem fazer”, disse Guardiola.

“Com certeza, não tenho dúvidas sobre isso. Com o Txiki há 12 anos e o meu caso, é normal que pareça que não podemos ir embora, mas é claro que podemos seguir em frente. A vida segue em frente. A terra continua a girar .

“O clube é bem gerido e a estrutura é boa. Clubes sólidos não dependem de uma figura ou de outra. Quando o clube é forte, não importa. Caso contrário, não seria bom.”