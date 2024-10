Pep Guardiola sobre saída do Man City Ligações à Inglaterra Qualquer coisa pode acontecer

Pep Guardiola disse que ainda não decidiu se continuará no Manchester City após o final da temporada.

O jogador de 53 anos tem contrato no Etihad Stadium até junho de 2025 e tem evitado repetidamente perguntas sobre se irá prorrogar seu contrato.

Seu futuro ficou ainda mais em dúvida depois que o clube confirmou no sábado que seu amigo próximo e diretor de futebol do City, Txiki Begiristain, partirá no verão.

Isso gerou especulações de que Guardiola já decidiu renunciar após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas ele insiste que ainda não se decidiu.

“Não é verdade, tenho que refletir”, disse Guardiola em entrevista ao programa de TV italiano Che tempo che fa.

A incerteza sobre o futuro de Guardiola no City também levou a especulações de que ele poderia assumir o cargo de técnico da Inglaterra antes da Copa do Mundo de 2026.

O ex-técnico do Barcelona disse no passado que deseja liderar uma seleção nacional em um torneio internacional.

Ele rejeitou a sugestão de que já concordou em deixar o City e treinar a Inglaterra. Mas ele deixou a porta aberta para uma abordagem da Associação de Futebol, enquanto continua a procurar o substituto permanente de Gareth Southgatte.

O futuro de Pep Guardiola no Manchester City é incerto. Grupo Ross MacDonald/SNS via Getty Images

“Não é verdade, posso prometer que se eu tivesse tomado a decisão de ficar ou sair [City]eu diria a você”, disse ele. “Eu nem sei. Mas tudo pode acontecer na vida.”

O City agiu rapidamente para evitar qualquer perturbação desnecessária após a decisão de Begiristain de sair, anunciando no sábado que Hugo Viana, do Sporting de Lisboa, assumirá o cargo no verão.

Fontes disseram à ESPN que o clube também deseja uma transição tranquila caso Guardiola saia.

Eles esperam que uma decisão seja tomada entre as férias internacionais de novembro e o ano novo, para permitir tempo adequado para a seleção de um novo técnico, se necessário.