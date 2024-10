Perdão do empréstimo estudantil Biden: como saber se você é elegível para o corte mais recente?

EUSe você está entre os milhões no setor de serviço público, deve estar se perguntando como descobrir se é elegível para a última rodada de perdão de empréstimos estudantis. O presidente Joe Biden anunciou recentemente que um adicionais de US$ 4,5 bilhões em dívidas estudantis estão sendo cancelados para cerca de 60 mil professores, enfermeiros, bombeiros e outros profissionais dedicados. Isto representa um marco significativo, já que mais de 1 milhão de trabalhadores do serviço público receberam alívio apenas durante a administração de Biden.

Então, como você sabe se é elegível? Em primeiro lugar, este último alívio provém das reformas do Perdão de empréstimo de serviço público (PSLF) programa, que foi iniciado em 2007. De acordo com o Departamento de Educaçãoos mutuários que se qualificam para este programa podem ter seus empréstimos federais a estudantes cancelados após efetuarem 10 anos de pagamentos mensais.

Mas sejamos realistas: muitos mutuários enfrentaram obstáculos para navegar no sistema. Secretário de Educação dos EUA, Miguel Cardona enfatizou a luta, dizendo: “O programa estava tão cheio de disfunções que apenas 7.000 americanos se qualificaram.” Muitos trabalhadores dedicados viram-se presos num ciclo de pagamentos de dívidas que deveriam ter sido perdoadas.

Para ver se você pode se qualificar, verifique se você trabalha em uma função governamental ou sem fins lucrativos. Em 2013, o Gabinete de proteção financeira do consumidor estimou que cerca de 25% dos trabalhadores americanos poderiam ser elegíveis para o programa PSLF, então você pode estar entre eles. A administração Biden tornou mais fácil a qualificação dos mutuários, ajustando as regras e agilizando o processo de inscriçãoo que representa um grande contraste com a abordagem da administração anterior.

Dando passos na direção certa

Também é essencial garantir que seus empréstimos estejam no plano de reembolso correto. Muitos mutuários acreditavam que estavam progredindo em direção ao perdão apenas para descobrir que estavam no plano errado após anos de pagamentos.

A administração Biden está tomando medidas para corrigir isso, incluindo a realização de uma recontagem única de pagamentos anteriores dos mutuários. Cardona compartilhou isso, “As pessoas perderam a fé. Eles chamaram o PSLF de uma piada cruel, uma promessa quebrada e um pesadelo.” Isso mostra o quanto a administração está comprometida em fazer com que o sistema funcione melhor para os funcionários do serviço público.

Se você está preocupado com seu status, fique de olho na sua caixa de entrada. Os mutuários elegíveis serão notificados nas próximas semanas sobre o cancelamento da dívida. Lembre-se de que o que importa é fazer com que esses dez anos de pagamentos contem e agora pode ser sua chance de finalmente obter o alívio que merece.