Perguntas do QB da NFL: o futuro de Aaron Rodgers, o impacto de Joe Flacco

Muita coisa mudou para os melhores zagueiros da NFL desde a última vez que fizemos check-in, há um mês.

Jalen Hurts (83,6) e Trevor Lawrence (81,5) lideraram a liga no QBR nas últimas quatro semanas, após um início difícil de temporada. Tua Tagovailoa voltou no domingo passado de uma concussão, enquanto Deshaun Watson está ausente este ano com uma ruptura no tendão de Aquiles. E talvez o mais surpreendente seja que os novatos Caleb Williams, Jayden Daniels e Bo Nix levaram suas equipes a recordes de vitórias.

Antes da segunda metade da temporada, nossos repórteres da NFL Nation responderam a mais perguntas importantes sobre 10 quarterbacks da liga. Vamos começar com o desenvolvimento de Kirk Cousins ​​com os Falcons, que estão lutando para chegar à pós-temporada pela primeira vez em sete anos. (As 10 questões estão listadas em ordem alfabética por equipe.)

Qual foi a maior mudança para Kirk Cousins ​​no ataque dos Falcons desde a semana 1 até agora?

Conforto. Ambos com seu Aquiles direito rompido reparado cirurgicamente e seus novos receptores.

Os Falcons, que não jogaram como titulares na pré-temporada, foram uma bagunça na derrota por 18-10 na semana 1 para os Steelers. Eles terminaram com 226 jardas totais no ataque e foram eliminados no segundo tempo. As coisas se acalmaram consideravelmente desde então. Cousins ​​está em terceiro lugar na liga em jardas de passe (2.106) e apenas três zagueiros superaram seus 14 passes para touchdown. O wide receiver Drake London está empatado em quarto lugar na NFL em recepções (48) e o tight end Kyle Pitts está em quarto lugar entre os tight ends em jardas recebidas (419).

Na semana 4, Cousins ​​​​disse que estava jogando a bola para onde sabia que seus recebedores iriam parar, em vez de tentar encaixá-la quando chegassem lá. O resultado? O primeiro início da divisão 4-0 do Atlanta em 10 anos. – Marc Raimondi, repórter dos Falcons

Como a temporada de 2024 de Lamar Jackson se compara à sua campanha vencedora do MVP de 2023?

Jackson ganhou o MVP da NFL na temporada passada porque foi o melhor jogador do melhor time na temporada regular. Nesta temporada, os Ravens não têm o melhor histórico da liga, mas Jackson está entre os favoritos para mais um prêmio de MVP com números mais inéditos.

Ele está a caminho de se tornar o primeiro jogador da NFL a registrar mais de 4.000 jardas em passes e 1.000 jardas em corridas na mesma temporada. Jackson já tem 501 jardas corridas entre QBs, o recorde da liga, e também está prosperando como passador em seu segundo ano com Zay Flowers. Ele é o quinto em jardas passadas (2.099) e o segundo em passes para touchdown (17).

“O cara é simplesmente incrível”, disse o running back dos Ravens, Derrick Henry. “Acho que ele é o GOAT, com certeza.” – Jamison Hensley, repórter dos Ravens

O que a comissão técnica ainda quer ver mais de Caleb Williams?

Desenvolvimento contínuo como passador de ritmo e tempo. A equipe técnica dos Bears enfatizou isso durante toda a temporada para a Williams, que foi encarregada de jogar como “armador” para envolver seus melhores jogadores ofensivos. Isso ficou evidente contra Carolina e Jacksonville, quando Williams lançou seis touchdowns para apenas uma interceptação e teve média de 265 jardas de passe.

A história foi diferente na derrota por 18-15 em Washington. O quarterback novato teve uma porcentagem de erros de 50% e 10 passes foram anulados ou anulados. O técnico Matt Eberflus disse que as dificuldades de Williams estavam relacionadas ao momento de suas progressões.

Embora parte disso seja resultado da má proteção do passe e da cobertura dos receptores, Chicago deseja ver melhorias contínuas nesta área a partir da escolha número 1 de 2024. Ele ainda não enfrentou a defesa da NFC Norte, que está entre as 12 primeiras em pontos permitidos por jogo. – Courtney Cronin, repórter do Bears

Os Cowboys ajudarão Dak Prescott no prazo de negociação? Existe uma mudança de WR/RB/OL a ser feita?

Os Cowboys fizeram tal movimento em 2018, quando desistiram de uma escolha de primeira rodada para os Raiders por Amari Cooper. Mas Prescott ainda estava em seu contrato de novato e não era o quarterback mais bem pago do jogo. Jerry Jones disse que os Cowboys provavelmente ficarão quietos no prazo, após prorrogar Prescott e CeeDee Lamb na entressafra. Então, como eles ajudam Prescott sem uma troca? Toda a linha ofensiva precisa jogar melhor.

Eles têm duas seleções do Pro Bowl (Zack Martin, Tyler Smith), um right tackle altamente pago (Terence Steele), uma escolha de primeira rodada no left tackle (Tyler Guyton) e uma escolha de terceira rodada no centro (Cooper Beebe) que tem elogios desenhados. Este grupo precisa usar sua habilidade para que o ataque clique. No momento, a linha está próxima da média da liga em taxa de vitória de bloqueio de passe (58,7%) e taxa de vitória de bloqueio de execução (71,0%). – Todd Archer, repórter dos Cowboys

jogar 0:51 Damien Woody: A temporada dos Cowboys acabou Damien Woody diz que a temporada dos Cowboys acabou por causa do fraco desempenho, apesar dos significativos investimentos financeiros fora de temporada.

Qual é o maior sinal de melhora do Bo Nix ao longo de oito semanas?

Nix tem lidado constantemente com dois dos itens mais importantes da lista de tarefas do técnico Sean Payton – não pegar sacos e não virar a bola. Payton considera um sack muito parecido com uma penalidade por perda de descida e sempre tem os dados disponíveis sobre como as viradas prejudicam a capacidade de vitória do time. O novato móvel evitou sacks em três das cinco vitórias do Broncos, e sua taxa de sack por queda é a mais baixa da NFL (3,7%). Nix lançou quatro interceptações combinadas em derrotas consecutivas no início da temporada, mas só fez isso desde então.

Seu jogo seguro às vezes às custas do impacto, já que ele ainda não teve muito sucesso no jogo de passes. Ele é o 29º em jardas por tentativa (5,9) e o 25º em porcentagem de acertos (63,2%). – Jeff Legwold, repórter do Broncos

Que ruga Joe Flacco pode trazer ao ataque dos Colts que Anthony Richardson não forneceu nesta temporada?

Benching Richardson tem algumas implicações de longo prazo para a franquia que ainda não podem ser totalmente compreendidas. Mas, por enquanto, é provável que Flacco traga passes mais eficientes, o que pode resultar em um desempenho ofensivo geral mais previsível.

Os Colts têm tido uma grande expansão ou queda com Richardson, com sua taxa de touchdown de 4 para 7 para interceptação se tornando problemática (a de Flacco está de 7 para 1 em três jogos nesta temporada). Eles não se beneficiarão do braço de foguete de Richardson, que produziu passes para touchdown de 69, 60 e 54 jardas, mas estão apostando em um jogo mais estável para mantê-los nos jogos. Os confrontos contra as 10 melhores defesas em termos de pontos permitidos por jogo (Minnesota, Buffalo e Detroit) aguardam Indianápolis nas próximas quatro semanas. – Stephen Holder, repórter dos Colts

Qual é o plano dos Jets para as futuras temporadas como quarterback – e Aaron Rodgers faz parte disso?

Rodgers falou sobre jogar além de 2024 com a organização, mas o cenário mudou desde que ele fez esses comentários em dezembro passado. Os Jets sofreram a quinta derrota consecutiva no domingo e estão atualmente na última posição da classificação da AFC East. Provavelmente, eles terão uma nova comissão técnica e talvez um novo front office em 2025. Será que um novo regime vai querer começar com um quarterback de 41 anos? Será que Rodgers mesmo querer voltar?

Ele não está jogando de acordo com seu padrão habitual. Sua mobilidade, talvez comprometida pela cirurgia de Aquiles em 2023, diminuiu. Os Jets também não têm herdeiro aparente no elenco. O novato Jordan Travis (lista de lesões não relacionadas ao futebol) é um curinga demais em quem apostar. O resultado final é que eles poderiam ter um novo titular em 2025. – Rich Cimini, repórter dos Jets

O que a comissão técnica está dizendo sobre as duas primeiras partidas de Russell Wilson?

Embora seja uma amostra pequena, a equipe do Steelers está satisfeita com as saídas de Wilson. Ele não apenas se recuperou de um início lento contra os Jets na Semana 7, mas também não mostrou nenhuma ferrugem na vitória do time na Semana 8 sobre os Giants.

A adição de Wilson ao ataque também abriu o jogo de passes com sua disposição para lançar bolas profundas. Ele tem o quinto maior número de jardas de passe na NFL nas últimas duas semanas (542) e acertou 5 de 7 em tentativas de pelo menos 20 jardas aéreas. Justin Fields estava completando os mesmos passes a uma taxa de 30% em seis partidas. – Brooke Pryor, repórter do Steelers

Brock Purdy conseguiu uma extensão da offseason em San Francisco com seu jogo nesta temporada?

Os 49ers vêm planejando um dia de pagamento de Purdy há muito tempo, mas ninguém sabe melhor do que os 49ers como as coisas podem mudar rapidamente no quarterback. Esta é uma equipe que tropeçou em Purdy por causa das lesões de Trey Lance e Jimmy Garoppolo, então é fundamental que ele permaneça saudável e produtivo para garantir uma grande extensão no próximo ano.

Por enquanto, não é algo que Purdy esteja pensando, dizendo na semana passada: “Estou sempre tentando encontrar uma vantagem para mim mesmo no meu jogo, sem pensar no que o próximo ano reserva. Estou focado na minha equipe, neste ano e pronto.

Se Purdy continuar a produzir – ele é o nono no QBR com 62,5, apesar de uma partida difícil contra Kansas City – o resto cuidará de si mesmo. – Nick Wagoner, repórter do 49ers

jogar 0:53 Schefter atualiza o status de Christian McCaffrey para a semana 10 Adam Schefter relata sobre o retorno de Christian McCaffrey ao jogo e quando os 49ers esperam que ele volte.

Os Titãs voltarão para Will Levis quando estiverem saudáveis? Eles estão comprometidos em dar a ele nesta temporada?

O técnico dos Titans, Brian Callahan, deixou claro que Levis é seu quarterback quando saudável. Depois de não jogar nas últimas duas semanas por causa de uma entorse AC de grau 2 no ombro direito, os Titãs planejam levar Levis de volta ao trabalho esta semana.

Obviamente foi um começo difícil para Levis, que fez sete interceptações em cinco jogos. A única vitória do Tennessee veio com o reserva Mason Rudolph no centro, mas os Titãs sabiam que haveria algumas dores de crescimento. Eles dedicaram este ano para descobrir se a Levis era capaz de liderar sua franquia.

“Tudo o que esperávamos obter com a temporada era uma avaliação realmente sólida e concreta de [Levis] como zagueiro titular”, disse Callahan. – Turron Davenport, repórter dos Titãs