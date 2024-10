PFL Batalha dos Gigantes: previsões de Ngannou x Ferreira

O retorno de Francis Ngannou às artes marciais mistas está aqui.

Após deixar o UFC, desocupar o título dos pesos pesados ​​da promoção, assinar com o PFL, fazer duas lutas profissionais de boxe contra dois dos maiores nomes da doce ciência, Ngannou enfrenta o nocauteador Renan Ferreira na luta principal da Batalha dos Gigantes do PFL, no sábado. na Arábia Saudita.

Não é nenhum segredo que Ngannou está lidando com muita coisa antes deste, e embora ambos os lutadores parecessem respeitosos e parecidos com Bull Durham na construção, as coisas esquentaram no confronto final – dando a esta luta um extra (e, francamente, bem -necessário) impulso.

Na co-luta principal, Cris Cyborg enfrenta Larissa Pacheco, enquanto Johnny Eblen enfrenta Fabian Edwards em uma revanche. O outro grande destaque do card principal é uma disputa de peso leve entre o ex-campeão do Bellator AJ McKee e Paul Hughes.

O que: PFL Super Fights PPV: Batalha dos Gigantes

Onde: Arena do Reino em Riade, Arábia Saudita

Quando: Sábado, 19 de outubro. O card preliminar de quatro lutas começa às 13h30 ET na ESPN+ nos EUA e internacionalmente no DAZN, seguido por um card principal de cinco lutas às 16h ET também na ESPN+ nos EUA e internacionalmente no DAZN.

Francisco Ngannou vs. Renan Ferreira

Francisco Ngannou deve vencer essa luta, e acho que vai, mas há uma razão para muita gente acreditar que Renan Ferreira é um cachorro querido.

O impulso nos esportes de combate é enorme, e se olharmos para isso através de lentes intermediárias, Ferreira conseguiu isso depois de destruir o campeão peso pesado do Bellator, Ryan Bader, em segundos no PFL vs. Ngannou está sob muita pressão para essa luta, com o papo de campeão linear dos pesos pesados, a dispensa, a viagem de duas lutas para o boxe, o investimento do PFL nele, sem falar no que essa luta significa para ele no nível pessoal.

Será que o monstro Ferreria conseguiria encontrar o queixo de Ngannou com um figurão? Muito, muito possível. Mas quando se trata de MMA, Ngannou é uma esponja na hora de planejar e executar o jogo. Na verdade, vejo Ngannou conseguindo uma ou duas quedas nesta luta e, eventualmente, acertando alguns figurões no chão no segundo round para ter um momento de bem-estar.

A pergunta é: ele volta ao ringue de boxe depois?

Escolha: Francis Ngannou

Cris Cyborg x Larissa Pacheco

Este é um confronto tremendo no papel, mas o caminho para isso tem sido estranho, não é?

Não parece que a transição do Bellator para o PFLator para Cyborg tenha sido tão agradável se você a acompanha nas redes sociais desde a fusão. Ela também só fez duas lutas no MMA desde abril de 2022, incluindo uma revanche com Arlene Blencowe que ninguém pediu e uma destruição direta de Cat Zingano. Mas pela primeira vez desde que enfrentou Amanda Nunes, Cyborg se vê em uma luta que parece que pode acontecer de qualquer maneira.

Pacheco tem se destacado – vencendo 10 lutas consecutivas, alguns cheques de US$ 1 milhão e é o único lutador do planeta a vencer Kayla Harrison. Embora seja uma vitória espetacular em seu currículo, ainda não sei realmente o quão bom Pacheco é, e embora Cyborg não tenha mais sua bola rápida, ela ainda é uma lutadora muito boa.

Não estou confiante, principalmente porque Cyborg não parece muito entusiasmado por fazer parte desta semana de luta através das minhas lentes curiosas, mas como vejo isso como uma luta 50-50, estou inclinado para a experiência e realização. . Cyborg por decisão é a escolha e, pelo que prevejo, será a primeira de múltiplas lutas entre os dois.

Escolha: Cris Cyborg

Johnny Eblen x Fabian Edwards

Na minha opinião, este é um momento crucial para Johnny Eblen, e você pode argumentar que ele tem muito a provar em todo o cartão.

Eu sei, é estranho dizer isso sobre um cara que está invicto, mas houve um ou dois momentos, não muito tempo atrás, em que muitos especialistas afirmaram que Eblen era o melhor peso médio do mundo. Embora Eblen tenha finalizado Edwards em sua primeira reunião, ele teve que trabalhar muito mais do que a maioria esperava. Muitos acreditaram que não foi sua melhor noite no escritório, e então ele brigou com Impa Kasanganay, que deu a Eblen uma corrida pelo seu dinheiro no PFL x Bellator.

Agora, estamos voltando atrás e, francamente, essa luta está acontecendo por um motivo: Eblen simplesmente não tem mais ninguém com quem dançar. Edwards é um bom lutador e tem algumas boas vitórias, mas na maioria dos casos, ele precisaria de mais uma vitória, provavelmente duas, depois de vencer Aaron Jeffery em uma luta que ninguém vai voltar atrás e assistir novamente.

Para mim, uma vitória não é suficiente para Eblen. Ele precisa parecer que está em uma luta de vitrine e tem a oportunidade de fazer exatamente isso. A escolha é Eblen por paralisação no terceiro round em uma luta que não é tão acirrada quanto a original.

Escolha: Johnny Eblen

AJ McKee x Paul Hughes

Parabéns a esses dois caras por despertarem o interesse por essa luta de Jump Street. Mal posso esperar por isso, honestamente.

AJ McKee sempre foi um lutador muito bom, mas agora que está no peso leve também está muito divertido, e isso o torna ainda mais perigoso. Hughes é um garanhão de 27 anos que tem um futuro extremamente brilhante. O que é assustador sobre a estrela de longa data do Cage Warriors é que ele não está nem perto de um produto acabado. Ele está a dois ou três anos de seu auge atlético. Infelizmente, ele está enfrentando um cara em McKee que está no auge e que está lá com uma competição muito melhor.

Acho que essa luta dá certo, e se o Hughes vencer ele pode se colocar em posição de ser uma das manchetes do fim de semana no MMA. A escolha é pegar nosso bolo e comê-lo também – McKee vence uma decisão e Hughes prova que pertence à derrota.

Escolha: AJ McKee

Outras lutas:

Husein Kadimagomaev derrotou. Zafar Mohsen

Raufeon Stots def. Marcos Breno

Makkasharip Zaynukov derrotou. Dedrek Sanders

Ibragim Ibragimov derrotou. Nacho Campos

Taha Bendaoud derrotou. Tariq Ismail