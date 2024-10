PFL Battle of the Giants e UFC Vegas 99 Gambling Preview: Francis Ngannou vencerá sua luta de retorno?

É uma partida dupla de MMA neste fim de semana, já que o UFC e o PFL estão realizando eventos neste sábado. O maior (literal e metaforicamente) é o PFL Batalha dos Gigantesapresentando o retorno de Francisco Ngannou enquanto ele enfrenta Renan Ferreira. Esse evento também apresenta uma série de outros confrontos marcantes, incluindo Cris Ciborgue vs. Larissa Pacheco e Johnny Eblen vs. Fabian Eduardo 2, entre outros. Então o UFC oferece aos fãs uma bebida maravilhosa com UFC Vegas 99encabeçado por um confronto de peso médio entre Antonio Hernández e Michel Pereira.

Com tanto para escolher, vamos direto às apostas desta semana.

Todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos em Apostas Esportivas FanDuel.

Foto de Cooper Neill/Getty Images

Apostas Diretas

Larissa Pacheco (-148)

Cyborg x Pacheco é sem dúvida a melhor luta de todo o fim de semana. Apresentando as mulheres em 6º e 7º lugar no ranking peso por peso do MMA Fighting, é uma luta que, no papel, deveria ser excepcional. Mas não estou convencido.

Cyborg é a melhor de todos os tempos, mas ela também está chegando aos 40 anos e não parece ótima há anos. Sua última vitória significativa foi Julia Budd e isso foi em 2020. Desde então, tem sido um desfile de oposição subdimensionada ou lamentavelmente superada. Agora, para ser justo, Pacheco teve o mesmo problema, mas a diferença entre eles é que Pacheco, pelo menos, está atropelando essa oposição.

Além disso, Cyborg pareceu extremamente desinteressado durante toda a semana, embora esta seja a maior luta possível para Pacheco. Tudo isso junto me faz pensar que a jovem campeã está em ótima posição para levantar a mão no sábado.

AJ McKee (-176)

McKee enfrenta Paul Hughes na abertura do card principal do PFL neste fim de semana em uma luta que pode muito bem ser a luta principal do povo. McKee já é uma estrela e Hughes tem todas as características de um futuro, ele só precisa das vitórias certas. Infelizmente para “Big News” este não será um desses. McKee é simplesmente dinâmico demais para o jovem irlandês, tanto nos pés quanto no chão. Espero que Hughes dê uma boa exibição, mas isso é um pouco demais, muito cedo para Hughes.

Michel Pereira (+114)

No UFC, a luta principal entre “Fluffy” Hernandez e Pereira é um sucesso absoluto. Hernandez é um dos principais grapplers da divisão dos médios e Pereira é um dos principais lutadores selvagens do esporte. Desde que passou para 185, porém, Pereira tem sido menos selvagem e mais “máquina de matar imparável”. Três lutas, três finalizações no primeiro round, um tempo combinado de luta de três minutos e um segundo. O “Demolidor” tem sido letal desde que parou de perder tanto peso, e acredito que isso continuará. Hernandez precisa de quedas para vencer e Pereira as acerta com uma taxa de 94 por cento. “Demolidor” continua a subir na hierarquia.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Apostas Prop

Asu Almabayev por nocaute/nocaute técnico (+750)

Por que não se divertir um pouco, hein?

A luta principal preliminar do UFC traz Almabayev enfrentando Matheus Nicolau em uma batalha de peso mosca classificado. Almabayev é um dos muitos novos caras importantes chegando a 125 libras e por que eu realmente acho que Nicolau provavelmente está um pouco desvalorizado, gosto de um panfleto nesta linha por um motivo: todas as quatro derrotas na carreira de Nicolau ocorreram por nocaute ou nocaute técnico .

Almabayev vai conseguir quedas e quando o jogo de finalização falhar, ele poderá girar para o ground and Pound. Acho que há alguma vida nesta grande fila aqui.

Jean Matsumoto Por pontos (+100)

Também nas preliminares do UFC, Matsumoto enfrenta duas vezes O lutador final o vencedor Brad Katona em uma luta de peso galo que deve favorecê-lo fortemente. Katona quer lutar e lutar, mas Matsumoto é um atleta e atacante muito superior. Acho que ele consegue derrubar bastante e vencer essa luta em pé, e como o Katona nunca foi finalizado, esse é um bom preço pelo que é essencialmente a forma como o Matsumoto pode vencer.

Foto de Justin Setterfield/Getty Images

Parlays

Francisco Ngannou (-260)

Estou, francamente, chocado com o facto de a linha sobre Ngannou ter caído tanto. Não me interpretem mal, há motivos para duvidar dele – ele está fora do MMA há quase três anos, foi brutalmente nocauteado no início deste ano, sua vida tem sido agitada – mas ainda assim, o abismo de realizações entre Ferreira e Ngannou é VAST . Tipo, o Grand Canyon é vasto.

Ferreira apareceu no PFL, mas também é um homem que perdeu para Rizvan Kuniev há 18 meses! Esse é o mesmo Kuniev que acabou de continuar Série de concorrentes este ano. Sua melhor vitória é de Ryan Bader, meio-pesado da carreira! Gosto do Ferreira, mas a única forma de ele vencer é se o Ngannou for totalmente baleado, e não vejo isso.

Francis é mais rápido, bate mais forte, tem melhor queixo e é melhor atacante que Ferreira. É preciso apenas um, mas ficarei bastante surpreso se esse pousar em Ngannou neste sábado.

Johnny Eblen (-400)

Na mesma linha, ficarei pasmo se Fabian Edwards vencer Johnny Eblen – porque eles lutaram há 13 meses e Eblen o demoliu! Sim, Edwards começou bem aquela luta, mas claramente no momento em que Eblen decidiu realmente lutar, Edwards não tinha nada para ele. Suspeito que desta vez Eblen não será tão direto e fará uma declaração antecipada sobre Edwards.

Aposte essas duas apostas juntas com probabilidades de -212

Conclusão

Deve ser um ótimo fim de semana de lutas. Sinceramente, estou muito animado com o card principal do PFL (o undercard, não precisamos discutir) e esse card do UFC é bastante sólido para um show do APEX. Vamos aproveitar e depois vamos para o UFC 308.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor conhecer e cumprir as leis de jogos de azar online de sua região antes de fazer qualquer aposta em apostas esportivas online.