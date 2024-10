PFL Battle of the Giants e UFC Vegas 99 Preview Show: Francis Ngannou terá um retorno triunfante ao MMA?

O UFC e o PFL se enfrentam no sábado, com o PFL realizando o evento mais importante da história da empresa com a Batalha dos Gigantes, encabeçada pelo retorno de Francis Ngannou ao MMA enquanto ele luta contra o nocauteador Renan Ferreira. Embora as apostas sejam certamente maiores na Arábia Saudita, o UFC traz uma fascinante luta principal dos médios entre Anthony Hernandez e Michel Pereira.

Antes do doubleheader de sábado, Jed Meshew e Mike Heck do MMA Fighting analisam os dois eventos, discutem as questões candentes em torno de Ngannou x Ferreira, o retorno de Cris Cyborg enfrentando Larissa Pacheco, Johnny Eblen x Fabian Edwards 2 e AJ McKee x Paul Hughes. Além disso, eles discutirão o cinco round de Hernandez x Pereira no APEX, o favorito Kyler Phillips enfrentando o peso galo perene Rob Font no co-evento principal, responderá suas perguntas e muito mais.

Assista ao programa de pré-visualização do PFL: Battle of the Giants e do UFC Vegas 99 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.